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Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!

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Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!
Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!

Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binası çevresinde  “şok eylem” gerçekleştiriyor.

Çiftçiler Birliği dün uyarmıştı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ''LAF DEĞİL İCRAAT BEKLİYORUZ'' başlıklı bir açıklama yayınadı

Aylardır, pandemi süreci ile boğuşan ülkemizi, çeşitli sağlık ve ekonomik sorunlar ile boğuşan halkımızı da düşünerek geride durmayı daha doğru gördüğümüz için yapılmayan icraatlar için sesimizi çıkarmadık.

Ancak görüyoruz ki Hükümet edenler iyi niyetten yoksun, verdikleri sözleri tutamayan ve hatta genel anlamda birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranmayı yeni bir Hükümet modeli haline getirmeyi iyice benimsemiş gibiler.

Daha önce Sayın Başbakan ile çeşitli sorunlarımızı gündeme getirdiğimiz görüşmemizde, bizlerden aldığı bilgiler ile ilgili Bakanlıklarla yapacağı görüşmelerden sonra sorunlarımızı çözeceğini belitmişti.

Aradan geçen 2 aylık zamanda sorunlarımızın çözümüne yönelik herhangi bir girişim göremedik maalesef.

Bekleyen DGD ödemelerimiz, akaryakıt desteklerimiz, yaşadığımız kuraklık konusundaki çalışmalar, Yeni DGD tutarlarının belirlenmesi ve geciken ilk taksidi, önümüzde biriken sorunların sadece birkaçıdır.

Artık tahammülümüz kalmamıştır.

Bizler artık, anlayışımızın ve sabrımızın gereksiz yere suistimal edildiğine inanıyoruz.

Bu yüzden, Yarından itibaren çeşitli şok eylemler ile sesimizi duyurmaya ve geciken haklarımızı almak üzere Bakanlıklara ve Başbakanlığa geliyoruz.

Halkımızla her türlü konuda birlikte olan Çiftçilerimizin bu hak arayışında, halkımızın da anlayışına şimdiden teşekkür ederiz.

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EYLEMDEN Detaylar Geliyor...

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