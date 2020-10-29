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Ciltte Oluşan Deformasyonlara Dikkat !

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Dr. Biran Ekici, ciltte oluşan deformasyonlara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Ciltte Oluşan Deformasyonlara Dikkat !

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, "Kleopatra denilince genel kanılara göre insanın aklına hemen güzellik unsuru gelmektedir. Kleopatra gençlik iksiri de insanların ciltlerinde meydana gelen aşınmalar, yaralanmalar veya şekil bozuklukları gibi sıkıntılı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan bir yardımcı uygulama çeşidi olmaktadır. Bu aşının içerisinde bulunan hiyalüronik asidi cildin nem kazanmasını sağlayacak maddeleri üretmektedir. Nem kazanması sağlanan ciltte de parlaklık ve canlılıkların görülmesi amaçlanmaktadır.

Kleopatra gençlik iksirinin içerisinde bulunan proteinler kişinin cilt rahatsızlıklarının da iyileşmesine katkı sağlayabilir. Ciltte görülen deri sarkmaları veya cilt bozuklukları problemlerine karşı kullanılan bu maddenin kısa zaman içerisinde etkisini gösterdiği görülebilir. Kişin daha genç ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olduğu görülmüştür. Kleopatra gençlik iksiri yaptırmak isteyen kişilerin ciltlerinin üst bölgelerinde yer alan ince deri üzerinde ufak iğneler ile aşılama yöntemi yapılır. Yapılan bu işlemde dikkat edilerek ince derinin alt kısımlarına müdahale edilmemesine özen gösterilir. Cildin alt kısımlarına bilinçsizce yapılan iğneler deride ödemlerin meydana gelmesine yol açacağından dolayı hem sağlık açısından hem de görüntü açısından kişinin üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İğneleme işlemine geçilmeden önce hastanın cilt üzerindeki ilgili olan yere uyuşturmayı sağlayan kremlerin sürülmesi sağlanmalıdır. Bu sayede uygulama yapılmadan önce ilgili kısmın uyuşması sağlanarak kişinin acı çekmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır" dedi.

Kleopatra aşısının kullanım amaçları hakkında bilgi veren Dr. Ekici, "Kişinin cildi üzerinde görüntüsel bozuklukların olması veya kırışıklık durumlarının görülmesi durumlarında bu iksiri kullanılabilir. Günlük hayatın koşuşturması içerisinde olan kişinin vücudunda proteinleri azalması nedeni ile sağlıksız durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumların atlatılmasına yardımcı olması için kullanılabilir. Kişi farklı olay veya durumlar karşısında yaşamış olduğu deneyimlerin sonucuna göre vücudunda nem kaybı ve mat bir görünümün ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalan bir kişiye uygulanarak ciltte parlaklaşma ve sağlıklı görünüm hedeflenir. Vücudun farklı bölgelerinde sivilcelerin meydana gelmesi insanlar için sıkıntılı durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tabi ki de sivilcelerin meydana gelmesindeki faktörler değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı kişilerde ergenlik dönemlerinde çıkan sivilceler görülüyorken bazı kişilerde de aşırı derecede yağlı yiyecekler tüketimi nedeni ile sivilcelerin ortaya çıkması gibi sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi kötü durumlar karşısında Kleopatra gençlik iksiri tercih edilebilir. Kleopatra gençlik iksiri içerisinde bulunan vitamin ve protein maddeleri kişinin cildinin sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Cildin iç kısımlarında bulunan hücrelerin bu uygulama sayesinde daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşturulması hedeflenir. İnsan vücudunun ayakta sağlam bir şekilde durmasını sağlayan iskelet sistemi önemli bir konumdadır. Ancak bir diğer önemli sistem olan bağışıklık sistemi vücudun dış etmenlerden gelebilecek olan saldırılara karşı oldukça sağlam durabilmelidir. Bu sağlam durabilme işlevini gerçekleştirebilmesi adına da kleopatra gençlik iksiri kullanımı artmıştır" diye konuştu.

Kleopatra gençlik iksirinin en önemli işlevinin kişiye vücut direnci katkısının yanı sıra sağlıklı hücrelerinin oluşumuna olan katkısı olduğunu ifade eden Dr. Ekici, "Vücudun sağlığını kaybetmesi ile ortaya çizgilerin çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bu gibi durumlar kişinin yaşlanma psikolojisine girmesine neden olur. Bu çizgilerin yok edilmesine kleopatra gençlik iksiri uygulamasıyla yardımcı olunur. İnsanlar yaşamış olduğu durum ve olaylar karşısında vücudunda deformelerin yaşanması görülmektedir. Bu gibi durumlarda derinin ve dokunun aşınması problemleri ile karşılaşır. Kleopatra aşısının yapılması halinde ise cildin kısa zaman içerisinde toparlanarak sağlıklı günlere dönmesine yardımcı olunur" açıklamalarında bulundu

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