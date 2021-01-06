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Çin, ‘corona’nın kaynağını araştırmak için giden DSÖ ekibinin ülkeye girişine izin vermedi

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Çin, ‘corona’nın kaynağını araştırmak için giden DSÖ ekibinin ülkeye girişine izin vermedi
Çin, ‘corona’nın kaynağını araştırmak için giden DSÖ ekibinin ülkeye girişine izin vermedi

Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kaynağyla ilgili araştırma yapmak üzere görevlendirilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin ülkeye girişine izin verilmedi.

Ekibin iki üyesi yola çıkmışken yaşanan bu sorun sonrası biri geri döndü, diğeri başka ülkeye geçti.

DSÖ sorunun vizeden kaynaklandığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in giriş izni sürecini hala tamamlamamış olması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, prosedürün hızlandırılması için Çin’in güvence verdiğini ifade etti. Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bu görevin DSÖ’nün önceliği olduğunu vurguladı.

DSÖ uluslararası uzmanlardan oluşan 10 kişilik ekibi Çin’de virüsün hayvan kaynağının ve insanlara nasıl geçtiğinin araştırılması için aylardır çalışmalar yürütüyordu.

Geçen ay incelemenin ocakta başlayacağı duyurulmuştu.

Virüsün ilk kez 2019 aralık ayında Wuhan’daki bir hayvan pazarında insanlara geçtiği düşünülüyor.

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