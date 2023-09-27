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Çin'de 'kayıplar' artıyor: Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor

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Dünyanın en borçlu emlak şirketi Çinli Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor.
Çin'de 'kayıplar' artıyor: Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor

Çin'de son iki ayda Dışişleri ve Savunma Bakanları ortadan kaybolmuştu. Bu kez, Çinli emlak şirketi Evergrande'ın patronundan haber alınamadığı belirtiliyor.

Amerikan Bloomberg medya kuruluşu, Evergrande'ın patronu Hui Ka Yan'in gözaltına alındığını iddia etti. İddiaya göre, bu ay başında Çin polisi tarafından gözaltına alınan Hui bilinmeyen bir yere götürüldü.

Haberin ardından borç batağındaki emlak şirketinin hisseleri, bir günde yüzde 15'e yakın daha değer kaybetti.

 

Çin, kayıp bakanlarla gündemde

Çin, kayıp bakanlarla gündemde

 

Dünyanın en borçlu emlak şirketi

Evergrande yaklaşık 330 milyar dolarla dünyanın en borçlu emlak şirketi ünvanına sahip.

Şirketin borç yükümlülüğü Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sine karşılık geliyor.

Pekin yönetimi, şirketin iflasının ülke ekonomisinde bir krizi tetiklemesinden endişeli.

Ayrıca şirket mağdurlarının sık sık düzenlediği protestolar toplumsal huzuru riske atıyor.

Evergrande son olarak 25 ve 26 Eylül'de kreditörlerle borç yapılandırmasını görüşmek üzere planladığı 6 toplantıyı iptal etmişti. 

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