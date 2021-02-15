  • BIST 1.562
  • Altın 406,483
  • Dolar 6,9483
  • Euro 8,4275
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu

» »
Çin'de sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi tutuklandı.
Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu

Çin'de sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi tutuklandı.

Xinhua ajansının haberine göre Çin polisi, ülkede Kovid-19 aşısıyla ilgili sahte aşı üretimi, aşıların fahiş fiyatlara satılması ve yasa dışı aşılama gibi suçlara yönelik operasyonlarını artırdı. 

Bu kapsamda 10 Şubat'a kadar 21 operasyonda yakalanan 70 kişi, Çin Yüksek Halk Savcılığının (SPP) talebiyle tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık 58 bin sahte aşı üretildiği ve aşıların yasa dışı yollarla satışından 18 milyon yüen (yaklaşık 2,8 milyon dolar) gelir elde edildiği ortaya çıkarıldı. 

SPP, ülke genelindeki savcılara "aşıyla ilgili suçlara karşı kararlıkla harekete geçmeleri" talimatı gönderdi. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 10 Şubat'ta ülke genelinde 40 milyon doz aşı yapıldığını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak11 Şubat 2021 Perşembe 09:15
  • Dünyayı koronavirüse karşı uyarmaya çalışan Çinli Doktor Li Wenliang'ın ölüm yıldönümü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
  • Endonezya'da Etkili Olan Yağışlar Nedeniyle 5 Bin 672 Ev Su Altında Kaldı08 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
  • Wuhan’da inceleme yapan DSÖ heyetinden açıklama: Kanıt bulduk08 Şubat 2021 Pazartesi 12:22
  • Hindistan'da Bir Buzul Parçasının Barajı Yıkmasıyla 14 Kişi Öldü, 150 Kişi Kayıp08 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
  • Myanmar'da askeri cuntadan sosyal medyaya da darbe: İnternete erişim engellendi07 Şubat 2021 Pazar 10:40
  • Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı07 Şubat 2021 Pazar 10:18
  • Çin'in Anhui Eyaletinde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü06 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
  • Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 Temas Takip Uygulamasındaki Arıza Sebebiyle Özür Diledi06 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
  • Covid aşısı: Çin'de 3000 doz sahte aşı ele geçirildi, Tuzlu suyla 'Covid-19 aşısı'04 Şubat 2021 Perşembe 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti