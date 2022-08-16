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Çin'in ABD tahvil pozisyonu 12 yılın en düşük seviyesinde

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Dünyanın en büyük 2 ekonomisi Çin ve ABD arasında yaşanan Tayvan geriliminin ardından Çin, elindeki ABD tahvil miktarını Haziran'da azaltmaya devam etti.
Çin'in ABD tahvil pozisyonu 12 yılın en düşük seviyesinde

Böylece Çin'in sahip olduğu ABD hazine tahvili miktarı 12 yılın en düşük seviyesine indi

Çin, Tayvan konusunda ABD ile yaşadığı gerilimin ardından elindeki ABD hazine tahvil miktarını 7. ayda da azaltmaya devam etti.

Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre Çin'in elindeki ABD tahvillerinin miktarı Haziran ayında 13 milyar dolar azalarak 967,8 milyar dolara geriledi. Bu, Mayıs 2010'dan beri en düşük seviye oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı bu ay ziyaret etmesi 2 ülke arasında gerilime neden olmuş, Çin ziyaret nedeniyle bazı alanlarda ABD ile diyalogu kesme kararı almıştı.

Verilere göre yabancıların elinde tuttuğu toplam ABD tahvil miktarı Hazirtan'da 5,1 milyar dolar artışla 7,43 trilyon dolara yükseldi.

En fazla ABD tahvili tutan ülkelerin başında gelen Japonya'daki tahvil miktarı Haziran'da 12,6 milyar dolar artışla 1,24 trilyon dolara yükselirken İngiltere'de 19,1 milyar dolar düşüşle 615,4 milyar dolara geriledi.

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