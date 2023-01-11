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Cinsel tacizden suçlu bulunan eski Vatikan ekonomi bakanı kardinal hayatını kaybetti

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Avustralya'da görev yaparken kilise korosundaki 2 erkek çocuğa cinsel tacizden 2019'da 6 yıla mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Cinsel tacizden suçlu bulunan eski Vatikan ekonomi bakanı kardinal hayatını kaybetti

Başpiskopos Peter Comensoli, Pell'in, Vatikan'da 31 Aralık'ta vefat eden Emerit Papa 16. Benediktus'un 5 Ocak'taki cenaze törenine katılmak üzere İtalya'da bulunduğunu belirtti.

Comensoli, Pell'in yakın zamanda geçirdiği kalça ameliyatına bağlı kalp komplikasyonları nedeniyle Roma'da 81 yaşında öldüğünü açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başta Katolik inancına mensup birçok kişi için bunun zor bir gün olacağını belirterek bugün yas tutan herkese taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher de Pell'in cenazesinin Avustralya'ya getirileceğini ve Sydney'deki St. Mary Katedrali'nde defnedileceğini söyledi.

Kardinal suçlu bulunmuştu

Eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in adı hakkındaki cinsel taciz skandalıyla çokça duyulmuştu.

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde kilise korosundaki 2 erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar, söz konusu davaların 26 Şubat 2019'da düşmesinin ardından açıklanmıştı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Mart 2019'da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ancak Avustralya Yüksek Mahkemesi Pell'in temyiz başvurusunu 6 Nisan 2020'de kabul etmişti. Bunun üzerinde Pell, yaklaşık 13 ay hapis cezasının ardından salıverilmişti.

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