Cinsel tacizle suçlanan kardinalin cenazesinde arbede çıktı

Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in Sydney’deki cenaze töreni protestolara sahne oldu.

ABC’nin haberine göre, Sydney’deki St. Mary Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreninde çocuk cinsel istismar mağdurları ve yakınları, katedralin karşısındaki Hyde Park’ta gösteri yaptı. Kardinal Pell’i protesto eden eylemciler, “Pell, cehenneme git” sloganları attı.

George Pell’in destekçileri de cenaze törenini katedralin dışındaki ekrandan izledi. Pell destekçileri ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, arbedeye müdahale etti.

Eski Avustralya başbakanlarından Tony Abbott ve John Howard’ın yanı sıra Avustralya federal muhalefet lideri Peter Dutton ve birçok devlet yetkilisinin de katıldığı cenaze töreni, Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher tarafından yönetildi. Törende konuşan Başpiskopos Fisher, 2017’de Victoria Polisi tarafından Kardinal Pell’e yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarının “medya, polis ve siyasi kampanya”larının bir parçası olduğunu savundu.

Sidney Katolik Başpiskoposluğu, cenazeye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını, Kardinal Pell’in cenazesinin tören sonrası özel bir ayinle St. Mary Katedrali’ne defnedileceğini açıkladı.