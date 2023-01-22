Circle of Life” sergisi Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Ferdiye Yurdakul’un “mandala” eserlerini bir araya getirdiği “Circle of Life” sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’te düzenlediği ilk sergi olan “Circle of Life”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açıldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sanatçı Ferdiye Yurdakul, Girne Üniversitesi 60+ Yenilenme Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 433’üncü sergi olan “Circle of Life”, 10 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, sanatçı Ferdiye Yurdakul ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Her eser, bir çizgiyle başlar. Çok basitmiş gibi görünür bazen. Ancak sahip olduğu kurgusuyla verdiği mesajıyla bir tutarlılık oluşturur.”

Serginin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Her eser, bir çizgiyle başlar. Çok basitmiş gibi görünür bazen. Ancak sahip olduğu kurgusuyla verdiği mesajıyla bir tutarlılık oluşturur” ifadesini kullandı. Açılışını yaptıkları sergide eserleri sanatseverlerle buluşan Ferdiye Yurdakul’un özgeçmişine değinen Prof. Dr. Salihoğlu, “Kıbrıs’ın bir köyünde başlayan hayatında, Türk Dili ve Edebiyatında en iyi kurumlardan birinde eğitim almış, çok başarılı bir meslek yaşamı geçirmiş. Hayatındaki tüm öğeleri tek tek analiz etmiş. Bunları yorumlamış ve sonuç bu güzel eserlerle ortada” dedi.

Sanatçı Ferdiye Yurdakul’a bu güzel çalışmasından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Salihoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’ün ilk sergisini Girne Üniversitesi’nde açmış olmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ferdiye Yurdakul: “Mandala, özünde bir yaşam çemberidir. Bu yüzden serginin ismini ‘Yaşam Çemberi’ koydum. Hepimiz birer mandalayız, çünkü yaşıyoruz. Capcanlıyız. Durağan değiliz.”

“Circle of Life” sergisinde yaşamı anlatmaya çalıştığını söyleyen sanatçı Ferdiye Yurdakul ise, “Eserleri dikkatli incelerseniz, çember şeklindeki yaşam döngüsü sizi içerisine alır. Çünkü makro ve mikro olarak büyük bir sihri var bu eserlerin. Mandala sadece bir çizim sanatı değildir” ifadesini kullandı. Mandalanın bir terapi yöntemi, bir şifa yöntemi, bir meditasyon tekniği olduğunu vurgulayan Yurdakul, “Mandala, özünde bir yaşam çemberidir. Bu yüzden serginin ismini ‘Yaşam Çemberi’ koydum. Hepimiz birer mandalayız, çünkü yaşıyoruz. Capcanlıyız. Durağan değiliz” ifadesini kullandı.

“Circle of Life” sergisinin 43 mandala eserini sanatseverlerle buluşturduğunu söyleyen Yurdakul, bu eserleri 2015’ten başlayarak çizdiğini söyledi. Aslığında “çizmek” kelimesinin yanlış olduğunu söyleyen Yurdakul, bu eserlerin kağıda, tuale veya duvara yapılan “gönülden gelen aktarımlar” ve “anlık izdüşümler” olarak görülmeleri gerektiğini vurguladı. Girne Üniversitesi 60+ Yenilenme Üniversitesi çatısı altında bulunmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden sanatçı, üzerinde emeği olan herkese ve açılışa katılan tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Olgun Amcaoğlu: “Sergide yer alan mandala eserlerle, hayatı pozitif yorumlayabilmenin gücüne bir kez daha tanık olduk.”

Konuşmasına, “Pandemi döneminde, her türlü eksiklik ve ihtiyaca rağmen öğretmenlerin sorumluluk üstlenerek sergilediği liderlik takdire şayan olmuştur. Şimdi burada öğretmenlerimizin bir başka meziyetini görüyoruz” sözleriyle başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Sergide yer alan mandala eserlerle, hayatı pozitif yorumlayabilmenin gücüne bir kez daha tanık olduk” ifadesini kullandı. “Özellikle Ferdiye Hanımla aynı köyden gelen birisi olarak, içimizden böyle cevherlerin çıkması beni çok mutlu etmiştir” diyen Bakan Amcaoğlu, “Her zeminde vurguladığım gibi sanata ve sanatçıya çok daha fazla değer vermemiz gerekiyor. Çünkü evrensel değerlere ulaşabilme, ancak sanata ve sanatçıya verebildiğimiz değer oranında mümkün olmaktadır” dedi.