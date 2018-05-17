Civisilli, İskele köylerinde üretimle uğraşan kesimleri ziyaret etti

Civisilli, bölgenin uzun zamandır aynı anlayışla, aynı vizyonsuzlukla ve siyasi çekişmelerle yönetildiğini savunarak, “Bu kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi. CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fikret Civisilli, çiftçinin sıkıntılarını dinleyerek, İskele’nin gelişmesi için bölgesel kalkınma planının hazırlanmasına öncülük etmek istediklerini söyledi. İskele’nin acilen bir imar planına ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Civisilli, “İskele’yi yeşilin kenti yapacağız” dedi.

Mümkün olan her yeri ağaçlandırıp, İskeleli’nin kaliteli hava solumasını ve bölge halkının temiz bir çevrede yaşamasını sağlayacaklarını kaydeden Civisilli, yeni dönemde haftada bir gün merkezi, bir gün de sadece bölge üreticisinin yer alacağı pazarlar kuracaklarını aktardı.

Civisilli, dönüşümlü olacak şekilde her köyde bir pazar yeri olacağını ifade etti. Analiz raporunu getiren üreticilerin ürünlerini gönül rahatlığıyla bu pazarlarda halkla buluşturabileceğini söyleyen Civisilli, her köyde eko turizm amaçlı üretimin de teşvik edileceğine dikkat çekti.

Civisilli, “Neredeyse doğdum doğalı üreticilik yapıyorum ayrıca 25 yıllık da öğretmenim. Benim işim insan ve toprak. Köylerimizin gelişimine katkı sağlayacağız. İnsanımıza hak ettiği hizmeti ulaştıracağız. İskele uzun zamandır siyasi çekişmelerin yeri oldu. Siyasi hesaplaşmalardan hizmet etmeye vakit bulamadılar. Buradaki bu kısır döngüyü kıracağız. İskele’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi.