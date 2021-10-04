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CMC’de Chairman’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...

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CMC’de Chairman’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...
CMC’de Chairman’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 3 Ekim  Pazar gün, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen ve sezonun özel turnuvalarından biri olan Chariman’s Cup Golf Turnuvası’nda Chris Moores 38 Puan ile Şampiyon oldu. Tüm Dünya’da geçerli olan World Handicap System (WHS) esası üzerinden Course Handicap’ın % 95’i alınarak belirlenen ekstra vuruş hakları ve 18 delik Stableford formatında oynanan turnuvada Keith Goddard 36 Puan ile ikinci olurken, Hasan Garabli de 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazanana kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Kulüp Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu tarafından takdim edildi

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