CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Bertan Erçin

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Mart Pazar gün gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal Şampiyonu Net 66 ile Bertan Erçin oldu. Stroke Play formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada Gülay Garabli Net 71 ile ikinciliği elde ederken, Hasan İlkay Net 72 ile yarışmanın üçüncüsü oldu.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 90 vuruş ile Hasan Garabli kazandı.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Nisan Pazar gün, Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun üçüncü turnuvası Cengiz Topel Open gerçekleşecek.