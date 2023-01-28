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Çocuklara cinsel istismar görselleri karantinada yüzde 1000 arttı

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İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı (IWF), ülkede yaşanan karantinanın çocukların cinsel istismarıyla ilişkili etkilerini daha yeni görmeye başladıkları konusunda uyardı.
Çocuklara cinsel istismar görselleri karantinada yüzde 1000 arttı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’na bağlı bölümlerle çalışmalar yapan İnternet İzleme Vakfı (IWF), bugün basın açıklaması yaparak elde ettikleri son verilere göre, İngiltere’de karantinanın yaşandığı yıllarda ilkokul çağındaki küçük çocukların cinsel istismar fotoğraf ve videoların önceki yıllara göre yüzde 1000 oranında arttığını duyurdu.

Açıklamada IWF, “2019’dan bu yana, genellikle internete bağlı bir cihaz aracılığıyla kaydedilen 7-10 yaş arası çocukların cinsel istismar fotoğraflarını ve videolarını gösteren web sayfalarının sayısında yüzde 1.058’lik bir artış gördü” denildi.

IWF CEO’su Susie Hargreaves, “Pandemi sırasında internet bir cankurtaran halatıydı. Ama biz tüm etkileri içeren paketi sadece şimdi açıyoruz. Bizim için net olan şey, daha küçük çocukların, genellikle kendi yatak odalarındayken, açgözlü avcılar tarafından taciz edici durumlara çekildikleridir. Ebeveynleri, evlerine açılan ve çocuklarını savunmasız bırakan bu çevrimiçi arka kapı olduğundan genellikle habersiz. Korkarım bu buzdağının görünen kısmı olabilir” dedi.

IWF, 2022de 375 bin 230 ihbar aldı ve bunlardan 255 bin 580nini doğruladı. 

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