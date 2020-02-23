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Corona Virüs nerelerde var? İşte harita üzerinde Corona'nın güncel yayılımı

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Corona Virüs nerelerde var? İşte harita üzerinde Corona'nın güncel yayılımı
Corona Virüs nerelerde var? İşte harita üzerinde Corona'nın güncel yayılımı

Johns Hopkins Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, Corona virüsünü gerçek zamanlı gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi.

Dünyada dalga dalga yayılan virüs salgınının etkileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, Corona virüsünün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi ve Corona salgını hakkındaki haritayı internet sayfası üzerinden kullanıma sundu. Bu adresten ulaşılan haritadan virüsün şu an için hangi ülkelerde görüldüğünü takip edebiliyorsunuz.

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