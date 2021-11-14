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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Corona virüsünün yeni varyantı bulundu: Okulda B.1.640 tespit edildi

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Corona virüsü salgını milyonlarca insanı öldürmeye devam ederken mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ediyor... Fransa'nın Bretonya bölgesindeki bir okulda B.1.640 kod adlı bir varyant tespit edildi.
Corona virüsünün yeni varyantı bulundu: Okulda B.1.640 tespit edildi

Fransız gazetesi Le Telegramme, ülkenin Bretonya bölgesindeki bir okulda geçen ay yeni bir varyant tespit edildiğini duyurdu. 24 kişiye bulaşan varyanta B.1.X ya da B.1.640 adı verilirken daha önceki virüslerde olmayan mutasyonların tespit edildiği de açıklandı.

Bilim insanlarının şu an B.1.640 olarak adlandırdığı varyanttaki başak proteininde daha önce bilinmeyen değişiklikler gözlendiği belirtildi. Okulda vakaların tespit edilmesiyle birlikte okulun yarısının kapandığını aktaran Fransız basını, bu mutasyonun kontrol altında tutulduğunu fakat dikkatle takip edildiğini yazdı.

 

ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Aynı varyantın Birleşik Krallık, İsviçre, İskoçya ve İtalya’da da tespit edildiği belirtildi. Bilim insanı Profesör Cyrille Cohen, “Diğer varyantların aksine bu virüsteki başak proteini yani virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan uzantıda bazı eksiklikler var. Fakat bunun virüsü daha mı bulaşıcı yoksa daha az mı bulaşıcı yapacağına dair bir bilgi henüz yok” dedi.

Bu varyantın Afrika’dan geldiğine inanan bilim insanları, “Eğer aşıyı bütün dünyaya yaymazsak, virüs çoğalacak ve yeni varyantlarla karşımıza çıkacak” dedi

 

Sözcü.

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