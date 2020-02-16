‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi...Bir hasta iyileşti

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669’a, virüsün görüldüğü hasta sayısı 67 bin 88’e yükseldi.

Çin’in çeşitli bölgelerinden 309 sağlık uzmanı hastalıkla mücadele için kente gönderildi. Yerel medya, Lanzhou kentinden 102, Fujian bölgesinden 107, Çongçing kentinden ise 100 sağlık uzmanının Wuhan’a gönderildiğini duyurdu.

Bir hasta iyileşti

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’da yer alan habere göre ise Şian kentinde hastaneye kaldırılan ve ağır Covid-19 semptomları gösteren bir hasta, iyileşerek taburcu oldu. Yerel medya, taburcu olan hastanın ağır semptomlar göstermesine rağmen iyileşen ilk hasta olduğunu bildirdi.