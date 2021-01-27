Coşkun: Bir çok kez yaptık yine yapabiliriz...

İşte açıklama;

Sevgili KKTC vatandaşları;

Başta ülkemizde çıkan pozitif vakalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, bir an önce bu süreci atlatmayı umut ediyorum. Evet ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçte birbirimize destek olarak birliğimizi devam ettirmeliyiz. Şuanlık Dipkarpaz bölgesinde herhangi bir yığılma söz konusu değildir. Daha önceden evleri burda olup bir kaç vatandaşın buraya gelmesi söz konusu. Bu konu da endişelenmeyin. Hükümetin alamadığı tedbirleri biz halk olarak çok iyi alabiliyoruz. Bir çok kez yaptık yine yapabiliriz. Buğün birlik berbaberlik günüdür. Paniğe gerek yok. Bizim zor sürecimizde bütün KKTC halkının yanımızda olmasını asla unutmayız. Sizler de unutmayın ki her zaman yanınızdayız.

Sağlıkla kalın...