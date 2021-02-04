Covid aşısı: Çin'de 3000 doz sahte aşı ele geçirildi, Tuzlu suyla 'Covid-19 aşısı'

Çin polisi, ülkede Eylül'den beri faaliyet gösteren bir sahte aşı şebekesinin 80'den fazla üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çin polisi, ülkede Eylül'den beri faaliyet gösteren bir sahte aşı şebekesinin 80'den fazla üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Jiangsu, Pekin ve Şandong polisi, operasyonlarda üç bin dozdan fazla sahte Covid-19 aşısı ele geçirdi.

Ajansa göre Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, "sahte aşı üretimi ve satışıyla aşı kisvesi altındaki yasadışı tıbbi faaliyetler ve dolandırıcılıkla bağlantılı suçlar için soruşturma başlattığını" duyurdu.

Tuzlu suyla 'Covid-19 aşısı'

Açıklamada, söz konusu kişilerin Eylül'den beri tuzlu suyla sahte koronavirüs aşısı yapıp sattıkları ve bu yolla büyük kazançlar elde ettiği belirtildi.

Çin'de halka Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin ürettiği aşılar yapılıyor. Bu aşılar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu başka ülkelerde de kullanılıyor.