Çözüm ve Barış Platformu Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüştü

Bugün sayın Anastasiedes ile yapılan görüşmede söz alan Esra Aygın ve Okan Dağlı;
• Öncelikle bugün gelinen noktadan mutlu olmadığımızı, herhangi bir liderin haklı ya da haksız olarak gösterilmesinin sorunun çözümüne katkı yapmadığını,
• İki liderin iki yıl boyunca sarfettikleri çaba ve son günlere kadar gösterdikleri iyi niyetin tümden boşa çıkması ve bunun iki toplumun fertlerini olumsuz etkilemesiyle karşı karşıya olduğumuzu,
• Bu krizin nedenleri ne olursa olsun aşılamaması durumunda adanın tümünün ve her iki toplumun tümden kaybedebileğinin öngürülerek hareket edilmesini,
• Önümüzdeki dönemde başka sıkıntıların da yaşanabileceğine düşünülerek iki toplumun daha fazla güven bunalımı yaşamaması için mutlaka bu yönde adımlar atılması gerektiğini (liderlerin altında çalışan Teknik Komite örnek gösterilerek, eğitim ve kültür komitelerinin daha aktif ve üretken olmalarının, kapıların açılmasının hızlandırılması, mobil telefonlarla ilgili mecliste gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi) vurgulandı.
Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ise krize neden olan 67 yıl önceki Plebisit yıldönümünün okullarda anılmasına yönelik meclis kararına kendisinin hemen tepki gösterdiğini ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetini anladığını ifade etti. Kararın ardından Rum Ulusal Konseyini toplayarak Enosis'in reddedildiğini Federal Çözüm lehine konseyde karar ürettiklerini sözlerine ekledi. Hem meclis kararından hoşnutsuzluğunu hem de Ulusal Konseyin Enosis'i dışlayan kararını defalarca kamuoyunda ifade ettiğinin altını çizdi. Anastasiades ayrıca Kıbrıslı Rumlar arasında defalarca yapılan ve sonuç olarak Federal Kıbrıs ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin seçenek olarak anketlere yansıdığını, hiçbir zaman Enosis'in Kıbrıslı Rumların seçeneği olmadığını hatırlattı. Krizin aşılması ve görüşme sürecinin tekrar başlaması için elinden gelen katkıyı koymaya devam etmek istediğini de belirtti. Bu yaşanılanların 22 aylık emekle bağdaşmadığını, mutlaka aşılması gerektiğini ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın da federal çözüme inandığını defalarca vurguladı
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