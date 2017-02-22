Çözüm ve Barış Platformu Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüştü

Çözüm ve Barış Platformu bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüştü. Müzakere sürecinin yaşadığı kriz nedeniyle her iki liderden de görüşme talep eden platform yarın sabah 10.00'da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşecek. Geçen hafta

Bugün sayın Anastasiedes ile yapılan görüşmede söz alan Esra Aygın ve Okan Dağlı;

• Öncelikle bugün gelinen noktadan mutlu olmadığımızı, herhangi bir liderin haklı ya da haksız olarak gösterilmesinin sorunun çözümüne katkı yapmadığını,

• İki liderin iki yıl boyunca sarfettikleri çaba ve son günlere kadar gösterdikleri iyi niyetin tümden boşa çıkması ve bunun iki toplumun fertlerini olumsuz etkilemesiyle karşı karşıya olduğumuzu,

• Bu krizin nedenleri ne olursa olsun aşılamaması durumunda adanın tümünün ve her iki toplumun tümden kaybedebileğinin öngürülerek hareket edilmesini,

• Önümüzdeki dönemde başka sıkıntıların da yaşanabileceğine düşünülerek iki toplumun daha fazla güven bunalımı yaşamaması için mutlaka bu yönde adımlar atılması gerektiğini (liderlerin altında çalışan Teknik Komite örnek gösterilerek, eğitim ve kültür komitelerinin daha aktif ve üretken olmalarının, kapıların açılmasının hızlandırılması, mobil telefonlarla ilgili mecliste gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi) vurgulandı.