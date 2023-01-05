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Cristiano Ronaldo yeni takımıyla maça çıkamıyor

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Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al Nassr ile ilk maçına bugün çıkması bekleniyordu. Ancak Premier Lig ekibi Manchester United'dan iki maçlık cezası bulunan Portekizli yıldızın taraftar ile buluşması gecikecek.
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla maça çıkamıyor

Al Nassr taraftarının Cristiano Ronaldo ile buluşması gecikecek. Portekizli yıldız, yeni takımı ile ilk maçına 2 hafta sonra çıkacak.

Ronaldo'nun Manchester United'da oynarken yaşadığı bir olay, Suudi Arabistan'da da peşini bırakmadı. 37 yaşındaki oyuncu, Everton maçında tünele doğru giderken bir rakip taraftarın eline vurmuştu.

Cep telefonu kırılan taraftar, daha sonra Ronaldo'nun özrünü kabul etmemişti. AS gazetesinin haberine göre, Ronaldo bu olay nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Portekizli yıldız, United'tan ayrılmasına rağmen cezadan kurtulamadı. Ronaldo bugün oynanacak ve tüm biletleri satılan Al Taee maçı ve ardından da Al Shabab deplasmanında forma giyemeyecek.

Yıldız isim ilk maçına 21 Ocak'ta Al Ittifaq karşısında çıkacak.

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