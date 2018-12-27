CTP 48. Yıl Piyangosu çekildi (Tam liste)

Cumhuriyetçi Türk Partisi 27 Aralık 48. Yıl Kuruluş Yıldönümü kapsamında satışa sunduğu CTP Piyangosunun çekilişini bu akşam gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye BMW 218i’nin isabet ettiği 148752 no’lu bilet olurken, Mercedes B180 ise 055597 no’lu bilete çıktı.

Genç TV stüdyolarında tasdik memurunun huzurunda gerçekleştirilen çekilişe CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri Fazilet Özdenefe ve Ali Karavezirler de katıldı.

CTP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN

Çekiliş sırasında konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP için önemli olan bugünde son dönemde yaşanan can kayıpları nedeniyle kuruluş yılı resepsiyonunun gerçekleştirilmediğini belirterek bu akşam söz verildiği gibi piyango çekilişinin yapıldığını kaydetti.

Sorakın biletlerin satışı için çalışan Kadın ve Gençlik örgütleri yetkilileri ile piyango bayilerine teşekkür ederek hediye kazanan yurttaşları kutladı. Büyük ikramiye olan otomobillerin kazasız belasın kullanılmasını dileyen Sorakın, CTP’ye duyulan güven için Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.