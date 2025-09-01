CTP: Barış, geleceğimizi güvenle kurgulayacağımız tek yoldur

CTP tarafından yayımlanan basın açıklamasında barışın yalnızca siyasi bir hedef değil, varoluş ideali olduğunu vurgulayarak, “Her zaman barışın tarafında olacağız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yayımladığı basın açıklamasında barışın önemine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan acıların ve günümüzde dünyada süren savaşların insanlığa büyük bedeller ödettiğini vurguladı.

CTP açıklamasında, gerçek barışın adaletin, eşitliğin ve insan onurunun güvence altına alınmasıyla mümkün olacağı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Barış; çocukların geleceğe umutla bakabildiği, kadınların şiddetten uzak yaşadığı, gençlerin kendi ülkesinde hayaller kurabildiği bir düzenin adıdır. Kıbrıs’ta barış; belirsizliğin sona erdiği, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak bir gelecektir. Barış; toplumsal kimliğimizle, haklarımızla, eşitliğimizle dünyaya katılmaktır.”

Açıklamada, barışın CTP için yalnızca bir siyasi hedef değil, bir varoluş ideali olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Çatışmayı körükleyenlere inat kardeşlik ve barışı savunmaya, adamızda ve dünyada barışın tesis edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu halkın ve bu dünyanın hak ettiği tek gelecek, barış içinde bir gelecektir. Ve biz, her zaman barışın tarafında olacağız.”