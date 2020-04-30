  • BIST 101.110
  • Altın 378,751
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

CTP: “Emekçi haklarının budanmasına asla göz yummayacağız”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajında “Emekçi haklarının budanmasına asla göz yummayacağız” vurgusunda bulundu
CTP: “Emekçi haklarının budanmasına asla göz yummayacağız”

CTP’den yapılan  yazılı açıklamada “CTP her zaman olduğu gibi bu süreçte de demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, emek ve federal çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

İşte CTP’nin 1 Mayıs açıklaması:

Küresel düzeydeki COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olağan dışı koşullar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İşçi ve Emekçi Bayramı 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasını olanaksız kılmıştır. Bu koşullar altında meydanlarda olamasak da tüm emekçiler gibi biz de 1 Mayıs’ın coşkusunu ve mücadele azmini yüreğimizde hissediyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki bu kriz tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisini de derinden etkilemiş, tüm dünyada milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olmuştur. Ülkemizde de bu krizden en çok işçiler ve emekçiler etkilenmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen hükümet antidemokratik, hukuk dışı ve sosyal adaletten yoksun uygulamaları ile krizin faturasını işçi ve emekçilere ödetiyor. Özellikle kamu dışı ve örgütsüz bir şekilde çalışan işçiler kısmi çalışma, çok düşük maaş desteği ve hukuka aykırı işsizlik ödeneği gibi uygulamalarla açlığa ve sağlıksız yaşam koşullarına itiliyor.

İçinde bulunduğumuz koşullar örgütlü mücadelenin, birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. “Emek En Yüce Değerdir” şiarına yürekten bağlı olan CTP faturanın çalışanlara çıkarılmasına, haklarının budanmasına asla göz yummayacaktır.

1 Mayıs Dünya çapındaki emekçilerin mücadele ve dayanışma günüdür. Dünya çapındaki bu kriz uluslararası boyutta bir dayanışma ile aşılabilir. Ancak biz içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle arzu ettiğimiz olanaklara erişemiyoruz. Bu da bize uluslararası toplumla mutlaka buluşmamız gerektiğini gösteriyor. Bunun yolu da federal çözümdür.

CTP her zaman olduğu gibi bu süreçte de demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, emek ve federal çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yaşasın 1 Mayıs

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükkonuk’ta Grev 3. Gününde11 Mart 2020 Çarşamba 13:46
  • Yerli işgücü ve işverenlere teşvikler05 Mart 2020 Perşembe 14:38
  • Sendikal Platform: Köle düzeni var02 Mart 2020 Pazartesi 17:01
  • Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Ahmet Serdaroğlu Atandı02 Mart 2020 Pazartesi 13:35
  • Asgari Ücret Mahkemelik! Yürütmeyi durdurmak için mahkemeden ara emri talep edildi!01 Mart 2020 Pazar 19:35
  • Ödemelerini düzgün yapan işverene teşvik.. İşverene her çalışan için 573TL destek27 Şubat 2020 Perşembe 15:30
  • İŞAD'dan asgari ücret artışına tepki27 Şubat 2020 Perşembe 11:59
  • "Özel sektör çalışanlarına 7 ayda %21 artış yaptık"25 Şubat 2020 Salı 20:45
  • Asgari Ücret toplantısı! Bu kez işveren tarafı masayı terk etti!25 Şubat 2020 Salı 17:14
  • Asgari Ücret için kritik toplantı!25 Şubat 2020 Salı 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti