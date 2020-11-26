Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı’na Hasan Can Sermet getirildi.

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Kongrede, Tufan Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Hasan Can Sermet konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “GENÇLERİN PARTİSİ CTP’DİR”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede ilk sözü alan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin kuruluşundan beri gençlerin partisi olarak görüldüğünü ve salonda bulunan çok sayıda genç CTP’linin gençlerin bugün de gelecek için CTP’de örgütlenmeye devam ettiğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

CTP’nin kuruluşundan bu yana ülkede demokrasinin inşa edilmesi için çalıştığını dile getiren Erhürman, geçmişte “bütçe meclise” diyerek yola çıktıklarını, bugün de demokrasi mücadelesi vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gençlerin ülkeden göç etmemesinin ve Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşımanın CTP’nin en büyük gailesi olduğunu vurgulayan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı hedeflemelerinin en önemli sebebinin de bu olduğunu söyledi.

AKDENİZ: “SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz de, geçmişte görev alanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında kritik bir süreçten geçtiklerine işaret etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiğini ve bu mücadelenin öncüsünün gençler olduğunu dile getiren Akdeniz, tüm gençler için sokakta olacaklarının sözünü verdi. Akdeniz, yeni görevlere seçilenlere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

SERMET: “BARIŞ YANLISI TAVRIMIZ SÜRECEK”

Kongrede Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Hasan Can Sermet de, her zaman insanları kucaklayıcı barış yanlısı tavır sergilediklerini, bu tavrın sürmeye devam edeceğini belirtti.

Ciddi bir demokrasi savaşı verdiklerinin altını çizen Sermet, gençler olarak faşizm ve insan ayrımının karşısında yer alacaklarını ifade etti.

Sermet, Mağusa’nın sarı karıncaları olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

YENİ YÖNETİM

Gençlik Örgütü Mağusa ilçesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hasan Can Sermet, Erol Adem, Açelya Tekeli, Mustafa Alnar, Hasret Destebanoğlu, Hüseyin Alnar, Gülay Karataş, Hüseyin Adem, Erol Kahraman, Baran Ali Kılıç, Mustafa Anış, Hande Besmel”