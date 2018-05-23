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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

CTP Mağusa'da aday tanıtım şöleni düzenledi...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik aday tanıtım şölenlerinin ilkini dün akşam Mağusa’da gerçekleştirdi.
CTP Mağusa'da aday tanıtım şöleni düzenledi...

Palm Beach Otel’de gerçekleştirilen gecede Mağusa’ya bağlı beldelerin başkan adayları ve meclis üyesi adayları tanıtıldı. Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen gecede sık sık ‘birlik, mücadele, dayanışma’ sloganı atıldı.

ERHÜRMAN: MAĞUSA’YI CTP YÖNETMEDİĞİNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada eğitici ve öğretici bir dönemi geride bıraktıklarını, Mağusa’yı CTP yönetmediğinde şehrin başına neler gelebileceğini gördüklerini belirtti. “Bir şey daha öğrendik. Yeniboğaziçi’ni CTP yönetmezse Yeniboğaziçi’nin başına neler gelir onu da gördük. Ama müjdeli bir şeyler daha öğrendik. Akdoğan, Serdarlı ve Geçitkale’de göreve CTP’li başkanlar geldiğinde köylerin hızla geliştiğini gördük” diyen Erhürman, CTP’li adayların müjdeli bir gelecek vaadi olduğunu söyledi. Erhürman şöyle konuştu:

“Kaybedecek bir haftamız bile yok. Mağusa’da yıllar yılı Oktay Kayalp başkanlığında taşlar sabırla, özenle üst üste dizildi. Mağusa’yı memleketin örnek kenti haline getirdik ama geldiler darmadağın ettiler. Şimdi dur deme zamanıdır. Şimdi Erol Adalıer’in başkanlığında bayrağı daha ileriye götürme, Mağusa’yı yeniden bu ülkenin incisi yapma zamandır. Yeniboğaziçi’nde başkanımız gecesini gündüzüne kattı. Beldeyi ‘Cittaslow’ yaptı. Bu memlekette bu nedir bilinmezken o başardı. O gitti yerine gelen ne cittaslow bıraktı ne bir şey. Lefke’de ve Mehmetçik’teki başarılarımızı da elinin kenarıyla itmeye kalktı. Yeniboğaziçi’nde yarım bıraktığımız işleri Sertaç Yalçın’la tamamlama zamanıdır. Geçitkale’ye Hasan Öztaş’a gözünüz gibi bakın. 51 projeyi bir dönemin içine sığdıran bir başkan. Biz Akdoğan’a açılış yapmaya gitmekten yorulduk Ahmet Latif iş yapmaktan yorulmadı. Küçücük bir köyü kent olma yolunda ilerleyen bir belde haline getirdi. Tek tek yaşlılara, çocuklara, gençlere dokunan gece gündüz çalışan, Akdoğan’a hizmet eden bir başkan var. Ama kimse rehavete kapılmasın. Serdarlı’da ne olduğu belli değildi, Serdarlı’ya CTP ile beraber bir beyefendi geldi: Salih Bayraktar... Herkesin güvendiği, herkesin sevdiği, saydığı bir belediye başkanı geldi. Artık hepimizin içi rahat...”


HER YERDE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI GÖSTERDİK

Tüm belediyelerde meclis üyesi adayı gösterdiklerini de kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, “halkımız kafasını yastığa koyduğunda rahat uyusun diye her yerde meclis üyesi adaylarımızı gösterdik. Yoksa oralarda ne döner, ne dolaşır başka türlü bu halkın haberi olmazdı” dedi.

ADALIER: MAĞUSA’YI GERİ ALACAĞIZ

Gecede Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer de konuşma gerçekleştirdi. Adalıer, onurlu bir göreve layık görüldüğünü, yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Son dört yıllık ara dönemde Mağusa’nın çok zarar gördüğünü kaydeden Adalıer, “Mağusalı bu yönetimden büyük zarar gördü. Belediye beceriksiz yönetimlerin oyuncağı haline geldi. Belediyenin borçlu olmadığı ne esnaf kaldı ne de banka. Halk hizmetten mahsur bırakıldı. Mağusa bir karış ileri gidemedi. Artık buna dur demenin vakti geldi” dedi. Artık halk ile belediyeyi barıştırmanın vaktinin geldiğini ifade eden Adalıer, belediyenin itibarını geri kazanacaklarını belirtti. Adalıer, “sizlerin desteği ile 24 Haziran günü seçimi kazanacağız. Sizlere söz veriyorum başaracağız, Mağusa’yı geri alacağız. Başka Mağusa yok” dedi.

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