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CTP Meclis Grubu GMB'deki istihdamlara tepki gösterdi

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Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu GMB'deki istihdamlara tepki gösterdi
CTP Meclis Grubu GMB'deki istihdamlara tepki gösterdi

Gazimağusa Belediyesi’nin harcamaları bir süreden beridir daha sıkı mercek altına alınmıştır. Tespitlerimize göre esnaftan yapılan alımlar 7-8 aydan beridir ödenmemektedir. Bir kısım esnaf Gazimağusa Belediyesine mal vermeyi durdurmuştur. Personele ödenmesi gereken ek mesai ücretleri de 7 aydan beridir ödenmemektedir.

Geçmişte mali olarak KKTC’nin en güçlü belediyesi olan belediyemizin bu noktaya gelmesinin esas nedeni; fuzuli harcamalar ve aşırı istihdamdır. 2014 Haziran’ında 340 olan toplam personel sayısı, bugün 600’e ulaşmıştır. Bu çalışanların 200 civarı hizmet alımı kaleminden ödendiklerinden sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmamakta ve gayri insani koşullarda çalıştırılmaktadırlar. İstihdamlar o kadar partizancadır ki bir süre önce belediyeden emekli olan bir personel hizmet alımı kaleminden tekrardan belediyeye istihdam edilmiştir.

Hal böyle iken gerek Sayın Arter’e şahsen, gerekse Belediye Meclis toplantılarında, Gazimağusa Belediyesi’nde gereksiz ve partizanca istihdamların ve fuzuli harcamaların devam ettiğini ve böyle devam ederse belediyemizin mali krize gireceğini belirttik. Son yıllarda aşırı istihdam nedeniyle Lefkoşa ve Yeni Erenköy Belediyeleri’nin geldiği nokta ortadadır. Bu durumdan en fazla zararı gören de yine belediye çalışanları ve bölge halkı olmuştur.

CTP Gazimağusa Belediye Meclis Grubu olarak, Sn. Arter’i partizanca yaptığı istihdamları durdurmaya, yasadışı olarak sosyal güvenceden yoksun çalıştırdığı personelin yatırımlarını derhal yapmaya ve fuzuli harcamaları durdurmaya davet ediyoruz. Ülkemizde ikinci bir Lefkoşa Belediyesi, ikinci bir Yeni Erenköy Belediyesi yaratmak istemiyoruz.

 

Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu

14.03.2018

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