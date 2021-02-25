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CTP Milletvekili Salahi Şahiner: "BRTK yönetimine yazıklar olsun"

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, mecliste yapılan konuşmalar sırasında kendisiyle birlikte bazı CTP'li vekillerin açıklama yaptığı sırada BRT'nin 'karartma' operasyonu yaptığını söyledi.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner: "BRTK yönetimine yazıklar olsun"

İşte açıklama;

BRTK yönetimine yazıklar olsun!!!
Devlet'in kanalının sahip olması gereken değerler açıkça belirtilmişken, uzun aradan sonra denetim gündemi ile toplanan meclis genel kurul çalışmalarında gündem dışı konuşmalarımız ile katkı koymaya çalıştık ve hükümete ciddi eleştiriler getirdik. Lakin benim ve CTP milletvekili arkadaşlarım Erkut Şahali'nin, Sıla Usar İncirli 'nin ve Fazilet Özdenefe'nin konuşmalarına karşılık karartma operasyonu düzenlendi...
Bu ülkede demokrasiye en başta devletin kanalı sahip çıkmalıdır. Halkın arasında alnınız ak dolaşmak istiyorsanız bulunduğunuz makamları suistimal etmeyin...

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