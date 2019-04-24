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CTP tarafından Disipline verilen Hasan Ulaş Altıok açıklama yaptı....

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CTP tarafından Disipline verilen Hasan Ulaş Altıok açıklama yaptı....İşte o açıklmaa;
CTP tarafından Disipline verilen Hasan Ulaş Altıok açıklama yaptı....

BENİM İÇİN BİR GURURDUR!

Parti tüzüğünü hiçe sayıp partiyi neo-liberal politikalar çizgisinde yönetmeye kalkarak ülkedeki emekçileri ve yurtseverleri partiden koparan, koltuk ve kişisel çıkar uğruna parti içerisinde kutuplaşmalar yaratarak partinin seçim yenilgilerine neden olan, talimatla yönetilmeyi başarı olarak görüp onurlu bir geçmişi olan bu partiyi savunanları sokakta utanacak hale getiren, “bağımlılığa bağımlı” kişiler sayesinde toplumun ve özellikle de emekçi kesimlerin ekonomik olarak ezilmesine göz yuman, kurumların TC sermayesine peşkeş çekilmesini destekleyen, toplumsal irademizin elimizden alınmasına çanak tutan ve en önemlisi de partiyi Federal Kıbrıs mücadelesinden uzaklaştıran kişiler tarafından partiden ihraç edilmek üzere disipline verilmişim.

Bu durum benim için bir gurur kaynağıdır. Böylesi kişilerle aynı “tarafta” olmamaktan, tüzükte belirtilen ilke ve amaçları benimsemiş bir CTP’li olarak gururluyum. Umarım bir hukukçu olan Başkan Erhürman adil bir süreç yaşamamıza imkan sağlar ki her şey ama her şey (çok geç kalınmış olsa da) konuşulabilsin. Bu partide “UBPleşmiş” bir zihniyetin sözü ve politikaları geçerli olacaksa, benim orada zaten yerim olamaz. Gelinen noktanın bu bağlamda çok yararlı olacağını düşünüyorum.

Ben CTP içerisinde veya dışında, her zaman ve her koşulda tüzükteki ilke ve amaçlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Her şeyden önce bazılarından farklı olarak haysiyetli bir insanım! Ve CTP içinde de yalnız olmadığımı biliyorum.

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