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Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş Manifestosunu açıkladı

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Cumhurbaşkanı adayı Mustafa UlaşManifestosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş Manifestosunu açıkladı

 

1-PARLAMENTER SİSTEM ÇÖKMÜŞ , DEVLETİN HİÇBİR BAKANLIĞI  VE DAİRELERİ VE KURUMLARI ÇALIŞMAZ HALE GELMİŞTİR. 

 

2-ÇÜNKÜ ; BİR MAKAMA SEÇİLEN HERBİR KİŞİ O KOLTUĞA OTURUR OTURMAZ , HALKA HİZMET YERİNE TEKRAR NASIL SEÇİLİRİM HESAPLARINI VE ÇALIŞMASINI YAPMAYA BAŞLIYOR ...

 

3-BİZİM GİBİ GELİŞMEKTE VE/VEYA AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SİYASETÇİLERİN İLK ÖĞRENDİKLERİ ŞEYLER ŞUNLARDIR ( istisnalar hariç ):

 

A- HERKESE BOL KESEDEN VAAD 

B-HALKIN VE KİŞİLERİN İSTEDİĞİ HER ŞEYE , NE İSTERSENİZ YAPARIM

C-NE KADAR ELEŞTİRİRSEN ELEŞTİR , YARABBİ ŞÜKÜR DEYİP ,O SORUNLARIN UNUTULMASINI BEKLEMEK .ÇÜNKÜ ÖNÜNDEKİ ÖRNEKLER ÖYLE YAPMIŞ 25 - 30 

YIL DA SEÇİLMİŞTİR 

D-BİZDEKİ SİYASETÇİLERİN DUYGU VE ADELET DUYULARI ÇIKARILMIŞ VEYA ÜSTÜ SAĞLAM SİYAH BANTLA KAPATILMIŞTIR :

GÖRMEZLER , DUYMAZLAR VE BİLMEZLER ...

E- SİZ DEĞİŞTİRMEZSENİZ KENDİLİĞİNDEN DRĞİŞMELERİ EŞYANIN TABİYATINA AYKIRI OLMASINDAN DAHA AYKIRIDIR.

 

4- KISA SÜREDE DE HEM CUMHURBAŞKANLIĞI HEM DE HÜKÜMET EDECEKLER AÇISINDAN BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR 

 

5- ÇÜNKÜ ; SEÇİLENLER ORTALAMA SEÇMENİN ÖZELLİKLERİNİ AYNEN YANSITIR .

 

6- BAŞKA DEYİŞLE, SEÇMEN KENDİSİ GİBİ OLANLARI SEÇER ...SEÇMEN DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE DE SEÇİLENLER YANİ SİYADETÇİLER DEĞİŞMEZ ; BİR ANLAŞMA OLSA DA BU DEVAM EDER ; ÇÜNKÜ FEDERE DEVLETI DE SİYASETÇİLER YÖNETECEK. 

 

7-SORUNLARIN FARKINA VARAN HER PARTİDEN KİŞİLER SEÇİME VE SİSTEME KÜSMÜŞ ; SANDIĞA GİTMEME GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR.

 

8- BEN BU KİŞİLERE ; " YORGUN DEMOKRATLAR " DİYORUM...

AMA ÖNEMLİ OLAN " FARKINDALIĞI " FARK EDEN İNSANLARI ÇOĞALTMAK ...

 

9- EY YORGUN DEMOKRATLAR SİZ SANDIĞA GİTMEZSENİZ VE SİYASETE KÜSERSENİZ , İŞLERİN ,OLAYLARIN FARKINDA OLAN İNSANLAR ÇOĞALMAZ VE KÜÇÜK KÜÇÜK ATILAN ADIMLAR HİÇ BÜYÜMEZ ;UNUTMAYIN İŞ YİNE SİZLERE DÜŞÜYOR .

 

10- DEMOKRASİ VE SEÇİM OLAN ÜLKELERDE ANCAK AMA ANCAK SEÇMENLER SÜREKLİ DEĞİŞTİREREK DAHA İYİSİNİ SEÇEREK BİR YERE GELMİŞLERDİR ; BUNUN İSTİSNASI YOK , BAŞKA BİR ÇÖZÜMÜ DE YOK .

 

11- BİR ÜLKEDE İYİ ŞEYLER YAPILIYORSA SİYASETÇİLER YAPIYOR ; KÖTÜ ŞEYLER YAPILIYORSA ONU DA SİYASETÇİLER YAPIYOR ...BU NEDENLE " HER TOPLUM , HALK HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR " ANLAYIŞI DOĞRUDUR...

 

SANDIĞA GİTMEYECEK OLANLAR , ASLINDA BEN BÖYLE YÖNETİLMEKTEN MEMNUNUM , DEMEK İSTİYOR...

 

12 - ANAYASA  YÖNETİLENLERE BİR ÇOK HAK VERMİŞTİR ; ŞÖYLE Kİ : 

 

A-HERKES HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR...

 

-DOĞRU ARARSINIZ AMA BULAMAZSINIZ 

 

B-DEVLET ; VATANDAŞLARIN İNSANCA YAŞAMASI AMACIYLA   KONUT / EV İHTİYAÇLARINI KARŞIMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIR ..

 

- SİZ BÖYLE BİR ÖNLEM GÖRDÜNÜZ MÜ 

 

C- HERKESİN SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE DİNLENME HAKKI VAR ...

 

-PEKİ PARANIZ YOKSA NASIL SEYAHAT EDİP , NEREDE VE NASIL DİNLENİRSİNİZ

 

D-AİLENİN VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN DEVLET GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR .

 

- DEVLETİN AİLEYİ VE ÇOCUKLARI KORUDUĞUNU GÖRDÜNÜZ MÜ 

 

- MAHKEME KORUMA KARARI ALMASINA RAĞMEN DAYAK YİYEN KADIN VE RUH YAPISI BOZULAN BİNLERCE ÇOCUK VAR 

 

E-DEVLET , HERKESİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR 

 

- TORPİLİ OLMAYANLAR İÇİN DEVLETİN BÖYLE BİR TEDBİR ALDIĞINI GÖREN VAR MI 

 

F- DEVLET ; HERKESİN İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAM DÜZEYİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR .

 

İŞSİZLER,ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR , ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA HAFTADA 6 GÜN , GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞANLAR ,KÜÇÜK ESNAF.DÜKKANIN KAPISINA KİLİT VURAN ESNAF , ALT BAREMLERDEN EMEKLİ OLANLAR İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR HAYAT YAŞIYOR MUSUNUZ ...

 

G-HERKESİN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR 

 

-İŞİ OLMAYANIN , ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞANIN , EVİ OLMAYANIN , SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYAN BİRİNİN  ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ OLABİLİR Mİ 

 

I-HERKESİN AÇLIKTAN KORUNMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI VARDIR .

 

-AÇ OLANA YARDIM EDEN DEVLETİ GÖRDÜNÜZ MÜ , GÖREMEZSİNİZ,  ÇÜNKÜ  ÇOK İYİ SAKLANMIŞTIR .

 

ESKİDEN EMEKLİ DURUMUNDAKİ ANNE VEYA BABASI VEFAT EDEN KIZ ÇOCUKLARI , ANNE VEYA BABALARINDAN BELLİ ORANDA MAAŞ ALIRLARDI ...

 

ŞİMDİ BİZİM " SOSYAL DEVKETİMİZ ! " BUNU KALDIRDI 

 

NE YAZIK Kİ KENDİNE " SOL" DİYEN VE SOSYAL DEVLETİ SAVUNAN BİLUMUM SOL VE SAĞ CENAH PARTİ VE SENDİKALARDAN HİÇ SES ÇIKMADI ...

 

SOSYAL DEVLET YOK EDİLİYOR...

 

J-GENÇLİĞİN VE GÜÇSÜZLERİN KORUNMA HAKKI VAR.

 

- BUNU YAPAN BİR DEVLET VE HÜKÜMET GÖRDÜNÜZ MÜ , GÖREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ İŞLERİ ABESLE İŞTİGALDİR...

 

13-HER ŞEYE ÇÖZÜM DEĞİL AMA BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN " BAŞKANLIK SİSTEMİNE " EN ERKEN BİR ZAMANDA GEÇİLMELİ 

 

14- FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ  ; İKİ KESİMLİLİK , DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK ,TÜRKİYENİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ OLMAK ŞARTIYLA DEVAM ETMELİ .

 

- FEDERASYONA YANAŞMAYAN RUM TARAFIININ BU TUTUMU BM ÜYELERİNE ÇOK İYİ ANLATILDIKTAN SONRA , BM VE AB İLE GÖRÜŞEREK OLMUYORSA YENİ ÇÖZÜM YOLLARI DENENMELİ ...

 

15 -İSTER ÇÖZÜM OLSUN , İSTERSE ÇÖZÜM OLMASIN  VE TÜRKİYEDE  HÜKÜMETİN KİM OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN , TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER  KURULMALI .

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