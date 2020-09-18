Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş Manifestosunu açıkladı

1-PARLAMENTER SİSTEM ÇÖKMÜŞ , DEVLETİN HİÇBİR BAKANLIĞI VE DAİRELERİ VE KURUMLARI ÇALIŞMAZ HALE GELMİŞTİR.
2-ÇÜNKÜ ; BİR MAKAMA SEÇİLEN HERBİR KİŞİ O KOLTUĞA OTURUR OTURMAZ , HALKA HİZMET YERİNE TEKRAR NASIL SEÇİLİRİM HESAPLARINI VE ÇALIŞMASINI YAPMAYA BAŞLIYOR ...
3-BİZİM GİBİ GELİŞMEKTE VE/VEYA AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SİYASETÇİLERİN İLK ÖĞRENDİKLERİ ŞEYLER ŞUNLARDIR ( istisnalar hariç ):
A- HERKESE BOL KESEDEN VAAD
B-HALKIN VE KİŞİLERİN İSTEDİĞİ HER ŞEYE , NE İSTERSENİZ YAPARIM
C-NE KADAR ELEŞTİRİRSEN ELEŞTİR , YARABBİ ŞÜKÜR DEYİP ,O SORUNLARIN UNUTULMASINI BEKLEMEK .ÇÜNKÜ ÖNÜNDEKİ ÖRNEKLER ÖYLE YAPMIŞ 25 - 30
YIL DA SEÇİLMİŞTİR
D-BİZDEKİ SİYASETÇİLERİN DUYGU VE ADELET DUYULARI ÇIKARILMIŞ VEYA ÜSTÜ SAĞLAM SİYAH BANTLA KAPATILMIŞTIR :
GÖRMEZLER , DUYMAZLAR VE BİLMEZLER ...
E- SİZ DEĞİŞTİRMEZSENİZ KENDİLİĞİNDEN DRĞİŞMELERİ EŞYANIN TABİYATINA AYKIRI OLMASINDAN DAHA AYKIRIDIR.
4- KISA SÜREDE DE HEM CUMHURBAŞKANLIĞI HEM DE HÜKÜMET EDECEKLER AÇISINDAN BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR
5- ÇÜNKÜ ; SEÇİLENLER ORTALAMA SEÇMENİN ÖZELLİKLERİNİ AYNEN YANSITIR .
6- BAŞKA DEYİŞLE, SEÇMEN KENDİSİ GİBİ OLANLARI SEÇER ...SEÇMEN DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE DE SEÇİLENLER YANİ SİYADETÇİLER DEĞİŞMEZ ; BİR ANLAŞMA OLSA DA BU DEVAM EDER ; ÇÜNKÜ FEDERE DEVLETI DE SİYASETÇİLER YÖNETECEK.
7-SORUNLARIN FARKINA VARAN HER PARTİDEN KİŞİLER SEÇİME VE SİSTEME KÜSMÜŞ ; SANDIĞA GİTMEME GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR.
8- BEN BU KİŞİLERE ; " YORGUN DEMOKRATLAR " DİYORUM...
AMA ÖNEMLİ OLAN " FARKINDALIĞI " FARK EDEN İNSANLARI ÇOĞALTMAK ...
9- EY YORGUN DEMOKRATLAR SİZ SANDIĞA GİTMEZSENİZ VE SİYASETE KÜSERSENİZ , İŞLERİN ,OLAYLARIN FARKINDA OLAN İNSANLAR ÇOĞALMAZ VE KÜÇÜK KÜÇÜK ATILAN ADIMLAR HİÇ BÜYÜMEZ ;UNUTMAYIN İŞ YİNE SİZLERE DÜŞÜYOR .
10- DEMOKRASİ VE SEÇİM OLAN ÜLKELERDE ANCAK AMA ANCAK SEÇMENLER SÜREKLİ DEĞİŞTİREREK DAHA İYİSİNİ SEÇEREK BİR YERE GELMİŞLERDİR ; BUNUN İSTİSNASI YOK , BAŞKA BİR ÇÖZÜMÜ DE YOK .
11- BİR ÜLKEDE İYİ ŞEYLER YAPILIYORSA SİYASETÇİLER YAPIYOR ; KÖTÜ ŞEYLER YAPILIYORSA ONU DA SİYASETÇİLER YAPIYOR ...BU NEDENLE " HER TOPLUM , HALK HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR " ANLAYIŞI DOĞRUDUR...
SANDIĞA GİTMEYECEK OLANLAR , ASLINDA BEN BÖYLE YÖNETİLMEKTEN MEMNUNUM , DEMEK İSTİYOR...
12 - ANAYASA YÖNETİLENLERE BİR ÇOK HAK VERMİŞTİR ; ŞÖYLE Kİ :
A-HERKES HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR...
-DOĞRU ARARSINIZ AMA BULAMAZSINIZ
B-DEVLET ; VATANDAŞLARIN İNSANCA YAŞAMASI AMACIYLA KONUT / EV İHTİYAÇLARINI KARŞIMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIR ..
- SİZ BÖYLE BİR ÖNLEM GÖRDÜNÜZ MÜ
C- HERKESİN SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE DİNLENME HAKKI VAR ...
-PEKİ PARANIZ YOKSA NASIL SEYAHAT EDİP , NEREDE VE NASIL DİNLENİRSİNİZ
D-AİLENİN VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN DEVLET GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR .
- DEVLETİN AİLEYİ VE ÇOCUKLARI KORUDUĞUNU GÖRDÜNÜZ MÜ
- MAHKEME KORUMA KARARI ALMASINA RAĞMEN DAYAK YİYEN KADIN VE RUH YAPISI BOZULAN BİNLERCE ÇOCUK VAR
E-DEVLET , HERKESİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR
- TORPİLİ OLMAYANLAR İÇİN DEVLETİN BÖYLE BİR TEDBİR ALDIĞINI GÖREN VAR MI
F- DEVLET ; HERKESİN İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAM DÜZEYİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR .
İŞSİZLER,ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR , ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA HAFTADA 6 GÜN , GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞANLAR ,KÜÇÜK ESNAF.DÜKKANIN KAPISINA KİLİT VURAN ESNAF , ALT BAREMLERDEN EMEKLİ OLANLAR İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR HAYAT YAŞIYOR MUSUNUZ ...
G-HERKESİN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR
-İŞİ OLMAYANIN , ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞANIN , EVİ OLMAYANIN , SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYAN BİRİNİN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ OLABİLİR Mİ
I-HERKESİN AÇLIKTAN KORUNMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI VARDIR .
-AÇ OLANA YARDIM EDEN DEVLETİ GÖRDÜNÜZ MÜ , GÖREMEZSİNİZ, ÇÜNKÜ ÇOK İYİ SAKLANMIŞTIR .
ESKİDEN EMEKLİ DURUMUNDAKİ ANNE VEYA BABASI VEFAT EDEN KIZ ÇOCUKLARI , ANNE VEYA BABALARINDAN BELLİ ORANDA MAAŞ ALIRLARDI ...
ŞİMDİ BİZİM " SOSYAL DEVKETİMİZ ! " BUNU KALDIRDI
NE YAZIK Kİ KENDİNE " SOL" DİYEN VE SOSYAL DEVLETİ SAVUNAN BİLUMUM SOL VE SAĞ CENAH PARTİ VE SENDİKALARDAN HİÇ SES ÇIKMADI ...
SOSYAL DEVLET YOK EDİLİYOR...
J-GENÇLİĞİN VE GÜÇSÜZLERİN KORUNMA HAKKI VAR.
- BUNU YAPAN BİR DEVLET VE HÜKÜMET GÖRDÜNÜZ MÜ , GÖREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ İŞLERİ ABESLE İŞTİGALDİR...
13-HER ŞEYE ÇÖZÜM DEĞİL AMA BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN " BAŞKANLIK SİSTEMİNE " EN ERKEN BİR ZAMANDA GEÇİLMELİ
14- FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ ; İKİ KESİMLİLİK , DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK ,TÜRKİYENİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ OLMAK ŞARTIYLA DEVAM ETMELİ .
- FEDERASYONA YANAŞMAYAN RUM TARAFIININ BU TUTUMU BM ÜYELERİNE ÇOK İYİ ANLATILDIKTAN SONRA , BM VE AB İLE GÖRÜŞEREK OLMUYORSA YENİ ÇÖZÜM YOLLARI DENENMELİ ...
15 -İSTER ÇÖZÜM OLSUN , İSTERSE ÇÖZÜM OLMASIN VE TÜRKİYEDE HÜKÜMETİN KİM OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN , TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURULMALI .
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