Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Berlin’de Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak sonraki adımların ele alınacağı 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmalar devam ediy

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki müzakere heyeti üyeleri devam eden hazırlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanı Akıncı, konunun farklı boyutlarına ilişkin uzmanlıklarıyla tanınan akademisyenlerle de bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.



LUTE İLE GÖRÜŞME



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Anastasiadis ile yapılacak 25 Kasım Berlin toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, 16 Kasım’da saat 11.00’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüşecek.



PARTİ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞMELER



Cumhurbaşkanı, Lute ile görüşmesinin ardından ise, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını bilgilendirerek, sürece ilişkin değerlendirmelerini alacak.