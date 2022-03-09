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Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’ya Gidiyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na Katılmak Üzere Yarın Sabah Antalya’ya Gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın sabah  Antalya’ya gidiyor. 


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11-13 Mart tarihleri arasında “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temasıyla yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. 


Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte davetli olarak Antalya’ya gidecek.
Yarın sabah saat 11.30’da Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın 13 Mart Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.

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