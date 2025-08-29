Cumhurbaşkanı Tatar: Erhürman’ın siyasi başarısı sıfır

Tatar’dan Erhürman’a çok sert sözler: “Halkımızı kandıramazsın, umut tacirliği yapıyorsun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı hedef alarak, “KKTC’yi Rum’a bağlı bir azınlık kurumuna indirgemekten başka bir şey vaat etmiyor” dedi.

Erhürman’ın siyasi başarısının sıfır olduğunu savunan Tatar, “62 yıldır süren haksızlıklar bir gecede çözülecekmiş gibi umut tacirliği yapıyor. Halkımız bu yalanlara inanmadı, inanmayacak” ifadelerini kullandı.

Rum’la kahve içerek anlaşma hayalinin gaflet olduğunu belirten Tatar, “Talat’ın, Akıncı’nın yapamadığını sen nasıl yapacaksın? Rum’a verilmeyen tavizi sen mi vereceksin?” diye sordu.

İki devletli çözüm vizyonunun tek gerçekçi yol olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC’yi ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Rum’a rica minnet dönemi bitmiştir, tarafını herkes buna göre seçsin” dedi.