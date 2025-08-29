  • BIST 11368.78
  • Altın 4513.044
  • Dolar 41.1454
  • Euro 47.9827
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Cumhurbaşkanı Tatar: Erhürman’ın siyasi başarısı sıfır

» »
Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, KIBRIS’a konuştu, rakibi CTP adayı Tufan Erhürman’ın açıklamalarını eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar: Erhürman’ın siyasi başarısı sıfır

Tatar’dan Erhürman’a çok sert sözler: “Halkımızı kandıramazsın, umut tacirliği yapıyorsun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı hedef alarak, “KKTC’yi Rum’a bağlı bir azınlık kurumuna indirgemekten başka bir şey vaat etmiyor” dedi.

Erhürman’ın siyasi başarısının sıfır olduğunu savunan Tatar, “62 yıldır süren haksızlıklar bir gecede çözülecekmiş gibi umut tacirliği yapıyor. Halkımız bu yalanlara inanmadı, inanmayacak” ifadelerini kullandı.

Rum’la kahve içerek anlaşma hayalinin gaflet olduğunu belirten Tatar, “Talat’ın, Akıncı’nın yapamadığını sen nasıl yapacaksın? Rum’a verilmeyen tavizi sen mi vereceksin?” diye sordu.

İki devletli çözüm vizyonunun tek gerçekçi yol olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC’yi ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Rum’a rica minnet dönemi bitmiştir, tarafını herkes buna göre seçsin” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çalıştığı işyerinden para çalan kişi Ercan'da yakalandı!28 Ağustos 2025 Perşembe 20:59
  • Antrepo yangını... Polis: Yangının başlaması için dışarıdan müdahale yok28 Ağustos 2025 Perşembe 20:57
  • Girne’de elektrik kesintisi yaşanacak28 Ağustos 2025 Perşembe 18:46
  • Arıklı: Çıkarma Plajı askeri müze olacak, Vakıflar İdaresi işletecek28 Ağustos 2025 Perşembe 16:16
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak. Kimse buna engel olamayacak28 Ağustos 2025 Perşembe 15:29
  • Güç-Sen: İşlerin aksamaması için çalışanları başka binaya aktarma çalışması sürüyor28 Ağustos 2025 Perşembe 14:24
  • Gönüllü Trafik Denetçiliği Başvurularında Son İki Gün28 Ağustos 2025 Perşembe 14:18
  • Hayvancılar Birliği küçükbaşta yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı28 Ağustos 2025 Perşembe 14:14
  • Girne ve Ozanköy’de İş Kazaları: İki Kişi Yaralandı28 Ağustos 2025 Perşembe 13:25
  • Genç yaşta 2 ani ölüm!28 Ağustos 2025 Perşembe 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti