Cumhurbaşkanı Tatar'dan Güney Kıbrıs'a yardım teklifi!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta devam eden yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’un dağlık bölgelerinde devam eden ve kontrol altına alınamayan yangına yönelik Güney Kıbrıs'a yardım teklifinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ağırlıkla Limasol bölgesine bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik. Yangınla mücadeleye ilişkin destek ve yardım teklifimiz Birleşmiş Milletler’e ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir" dedi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş olsun dileklerini de iletti.