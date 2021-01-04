Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda önce Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verilecek.
Ardından seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak.
Meclis İç Tüzüğü’ne göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda Divan Katibi ile İdare Amiri’nden oluşuyor.
Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yanında, yazılı ve sözlü sorularla yanıtları da bulunuyor.
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