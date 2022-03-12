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Dağlık Kesimlere Kar Yağdı

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Soğuk havanın etkili olduğu bölgemizde dün gece dağlık kesinlere kar yağdı.
Dağlık Kesimlere Kar Yağdı

Soğuk havanın etkili olduğu bölgemizde dün gece dağlık kesinlere kar yağdı.

Meteoroloji Dairesi hafta sonu yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıklarken, Pazar günü akşam saatlerinde dağlık kesimlere yine kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer don olayı beklenirken, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 10 – 13 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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