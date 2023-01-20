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Dani Alves cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında!

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Uzun yıllar Barcelona forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Dani Alves, gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Dani Alves cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında!

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barselona’da gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Geçen ayın sonlarında yaşanan olay, Barselona’nın Sutton isimli gece kulübünde meydana geldi. 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, mekanda olduğunu kabul ederken, İspanya medyasında verdiği röportajda masum olduğunu söylemişti.

Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain ve Sao Paulo gibi dev kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu, “Bu kadının kim olduğunu bilmiyorum. Adını bilmiyorum, onu tanımıyorum. Hayatımda hiç görmedim.” diyerek kendisini savunmuştu. Meksika’nın UNAM Pumas takımında kariyerini sürdüren Dani Alves, adı açıklanmayan bir karakolda gözaltına alındı ve ifade vermesi için Les Corts mahallesindeki bir mahkemeye götürüldü.

Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda forma giyerek turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı Brezilyalı olan 39 yaşındaki Alves’in, prosedür gereği gözaltına alındığı belirtildi. Alves’in parmak izinin alınacağı ve ileri seviye test için cinsel saldırı iddiasını soruşturan mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

‘İÇ ÇAMAŞIRINA ELİNİ SOKTU’ İDDİASI

Öte yandan, eşi Joana Sanz’ın annesinin vefatı nedeniyle kulübünden izin alan Alves’in, hafta başında İspanya’ya gittiği ortaya çıktı.

İspanya medyası, Sutton isimli gece kulübünde yaşanan olayda, Alves ile cinsel saldırı iddiasında bulunan kadının tuvalette 47 saniye başbaşa kaldıklarını yazdı. Soruşturmayı yürüten müfettişlerin kamera görüntüleri değerlendirdiği öğrenilirken, 47 saniyelik taciz iddiası, başta ABC olmak üzere İspanya’nın prestijli medya organlarında yer aldı.

Taciz iddiasıyla ilgili olarak Dani Alves’in ismini yayınlayan ilk gazete olan ABC, Brezilyalı futbolcunun gece kulübünün VIP alanında arkadaşlarıyla dans ederken, tuvalete giden kadının iç çamaşırına elini soktuğunu iddia etti.

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