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DAÜ İletişim Fakültesi Pınar Dağ’ı ağırlıyor 

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 24 - 25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştireceği etkinlikte Dağ Medya kurucusu ve Türkiye’deki veri gazeteciliğinin öncü ismi Pınar Dağ’ı ağırlayacak.
DAÜ İletişim Fakültesi Pınar Dağ’ı ağırlıyor 

Dijital çağda veri madenciliği ve veri gazeteciliğinin her sektörün önünü açacak dev bir alan olması ve pek çok ülkenin bu alana aktardığı büyük bütçeli yatırımları göz önüne alan DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü bu yenilikçi adımı atarak alanında başarılı kişileri öğrencileriyle buluşturuyor.

Pınar Dağ’dan Atölye Çalışması:
DAÜ öğrencileri ile iki günlük “Uygulamalı Veri Gazeteciliği Eğitimi” konulu atölye çalışması gerçekleştirecek olan Pınar Dağ, veri gazeteciliğinin gücünün sadece anlatmaktan değil aynı zamanda göstermekten geldiğini söylüyor. Varolan verilerden haber yapmayı amaçlayan veri gazeteciliğinin, mühendisler ve gazeteciler arasında yeni bir alan oluşturduğunu belirten Dağ, birçok yerde kullanılmayan veri olduğunu, teknik beceri gerektiren veri gazeteciliğinin veri toplama, doğrulama, analiz etme ve görselleştirerek sunma aşamalarını içerdiğini belirtiyor. Atölye çalışması sırasında Dağ verilerin derlenebileceği Global Open Data İndex “Küresel Açık Veri İndeksi (Godi)” gibi mecraları tanıtacak. 

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara, verileri görselleştirerek hikaye yazmak veri gazetecilerinin işi olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Kara, öğrenciler, akademisyenler ve sektörden gazetecilerin de katılabileceği etkinlikte birçok açık veri kaynağına erişim ve  bu tekniği kullanan ve bu alanda uzmanlaşan yeni kuşak gazeteciler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Doç. Dr. Kara, The New York Times, Hürriyet, Milliyet, Birgün, Cumhuriyet ve Sabah’ın kullandığı bu tekniği Pınar Dağ eşliğinde öğrenecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve ilgilenen herkesi 24 - 25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak veri gazeteciliği atölye çalışmasına davet etti. İlgilenenler 630 2569 nolu telefondan kayıt yaptırabilirler. Çalışma sonrasında katılımcılara sertifika takdim edilecektir.

Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni
Etkinlik kapsamında 24 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 09:30’da İletişim Fakültesi’nde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri için Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni de düzenlenecek.

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