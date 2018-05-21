DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu başladı

Açılışta konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ– KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, DAÜ-KAM hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Doratlı, DAÜ – KAM tarafından iki yılda bir düzenlenen İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nun dokuzuncusunun bu yıl “Edebiyat” teması çerçevesinde gerçekleştirilerek, yaşamları boyunca Kıbrıs Türk yazısına önemli katkılarda bulunan Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca konu şahsiyetlerini ele alacağını bildirdi. Söz konusu sempozyumda sunulacak bildirilerle bu değerli bireylerin hayat öyküleri, mücadeleleri ve topluma katkılarının kapsamlı bir biçimde ele alınacağını aktaran Prof. Dr. Doratlı, sempozyum hakkında bilgiler verdi. Açılış konuşmasının ardından başlayan sempozyumun ilk oturumunda İsmail Bozkurt “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Son Yıllarda Yitirdiği Üç İz Bırakmış Edebiyatçı (Harid Fedai, Ali Nesim ve Fikret Demirağ) Üzerine”, Ulus Irkad “Harid Fedai ve Kutlu Adalı Üzerine”, Yrd. Doç. Dr. Tayyibe Uç “Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

İkinci oturumda Doç. Dr. Netice Yıldız “Çocukluk Anılarıma Dek Uzanan Uzak Diyar Dostu: Taner Baybars (1936-2010)”, Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam “Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Köylerinde Türkçeye İlişkin Gözlem ve Durum Tespitleri”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Kaya Çanca Şiirlerinde Dramatik Yapı ve Söylem” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Katkıları”, Dr. Emin Onuş “Edebiyat Coğrafyası Bağlamında Harid Fedai’nin ‘Lefke Sayıklamaları Destanı’ Üzerine”, Prof. Dr. Ulvi Keser ve Devran Akbayram “Nacak Gazetesi ve Dağarcık Bağlamında Kutlu Adalı Üzerine Bir Değerlendirme”, Hüseyin Ezilmez “Filiz Naldöven’in ‘Köşede Durmak’ Oyununda Sosyal Tenkit” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumlar 22 Mayıs Tarihinde de Devam Edecek

22 Mayıs 2018 tarihinde de devam edecek olan sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Esra Karabacak ve Aslı Piro “Ali Nesim’in Eserlerinde Dil Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler”, Doç. Dr. Şevket Öznur “Ali Nesim Hocanın Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Getirdiği Yenilikler”, Ceyhan Özyıldız “Ali Nesim’in ‘Zeytin Esirleri - 1’ ve ‘Zeytin Esirleri - 2’ İsimli Öyküleri Üzerine Bir İnceleme” ve Eralp Adanır “Yaşamın Güzelliklerini Keşfedin” Kitabında, Ali Nesim Felsefesinin İzdüşümleri” konularında sunumlar gerçekleştirecek. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Şevket Öznur “Fikret Demirağ’ın Şiirine Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Metin Karadağ “Göçmen Şair Taner Baybars Şiirine Kültürlerarası Edebiyat Bağlamında Bir Yaklaşım”, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kayhan “Fikret Demirağ’ın ‘Hüzün Ana’ Kitabındaki Şiirlerde Yer Alan Folklorik Öğeler”, Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç “Fikret Demirağ Şiirinin Metinlerarası Bileşenleri” konularında sunumlar sunacaklar.

Öte yandan aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü oturumda Dr. Haluk Öner “Fikret Demirağ’ın Şiirlerinde Çocukluk”, Yrd. Doç. Dr. Selda Uygur “Fikret Demirağ Şiirlerinde Akdenizli Aşk ve Kadın”, Prof. Dr. Ulvi Kser “Akdenizlilik Bağlamında Fikret Demirağ Şiirlerine Kesitsel Bir Bakış” ve Mehmet Kansu “Fikret Demirağ Üzerine” gerçekleştireceği sunumların ardından dördüncü oturumda Fatih Yalıner “Filiz Naldöven’in Hafızalı Doku Şiir Kitabında Anımsama”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Filiz Naldöven Şiirinde Varoluş Alanı Olarak Dil”, Ulus Irkad ise “Fikret Demirağ, Filiz Naldöven ve Kaya Çanca Üzerine” sunumlar gerçekleştirecek. Sempozyum kapsamında toplam 7 oturumda 26 sunum gerçekleştirilecek. Tüm sunumların ardından ise bildiriler kitap haline getirilecek.