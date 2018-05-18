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DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler sempozyumu başlıyor

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22 Mayıs 2018 tarihinde de devam edecek olan sempozyum kapsamında toplam 7 oturumda 26 sunum gerçekleştirilecek.
DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler sempozyumu başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) tarafından düzenlenen 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu 21 Mayıs 2018, Pazartesi günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, saat 09.00’da gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak. 22 Mayıs 2018 tarihinde de devam edecek olan sempozyum kapsamında toplam 7 oturumda 26 sunum gerçekleştirilecek.

DAÜ – KAM tarafından iki yılda bir düzenlenen İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nun dokuzuncusu “Edebiyat” teması çerçevesinde gerçekleştirilecek. DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ– KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı sempozyumun konu şahsiyetleri, yaşamları boyunca Kıbrıs Türk yazısına önemli katkılarda bulunan Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca’nın olacağını belirterek sempozyumda sunulacak bildirilerle bu değerli bireylerin hayat öyküleri, mücadeleleri ve topluma katkılarının kapsamlı bir biçimde ele alınacağını vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan sempozyumun ilk oturumunda İsmail Bozkurt “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Son Yıllarda Yitirdiği Üç İz Bırakmış Edebiyatçı (Harid Fedai, Ali Nesim ve Fikret Demirağ) Üzerine”, Dr. Gülden Sarı Kanlıay “Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Toplumunda Yazın Etkinliklerine İlişkin Harid Fedai’nin Araştırmaları”, Ulus Irkad “Harid Fedai ve Kutlu Adalı Üzerine”, Yrd. Doç. Dr. Tayyibe Uç “Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

İkinci oturumda Doç. Dr. Netice Yıldız “Çocukluk Anılarıma Dek Uzanan Uzak Diyar Dostu: Taner Baybars (1936-2010)”, Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam “Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Köylerinde Türkçeye İlişkin Gözlem ve Durum Tespitleri”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Kaya Çanca Şiirlerinde Dramatik Yapı ve Söylem” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.
Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Katkıları”, Dr. Emin Onuş “Edebiyat Coğrafyası Bağlamında Harid Fedai’nin ‘Lefke Sayıklamaları Destanı’ Üzerine”, Prof. Dr. Ulvi Keser ve Devran Akbayram “Nacak Gazetesi ve Dağarcık Bağlamında Kutlu Adalı Üzerine Bir Değerlendirme”, Hüseyin Ezilmez “Filiz Naldöven’in ‘Köşede Durmak’ Oyununda Sosyal Tenkit” konularında sunumlar gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında ikinci gün de devam edecek olan sunumların ardından  sunumlar kitap haline getirilecektir.

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