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DAÜ Lisansüstü Programları Burs Başvuruları İçin Son Tarih 16 Ağustos

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DAÜ Lisansüstü Programları Burs Başvuruları İçin Son Tarih 16 Ağustos
DAÜ Lisansüstü Programları Burs Başvuruları İçin Son Tarih 16 Ağustos

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye  ve yabancı uyruklu lisansüstü programı öğrencilerine yönelik öğrenim ücreti bursu için başvuruların en geç 16 Ağustos’a kadar yapılması gerektiğini duyurdu.

DAÜ’den yapılan açıklamada, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ adresinde yer alan lisansüstü program online başvuru formu üzerinde burs talebinin belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Başvuruların, burs açısından dikkate alınabilmesi için birinci listede yer alacak adaylar için 16 Ağustos 2020 tarihine kadar eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Burs başvuru sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde üniversite web sitesinden (https://www.emu.edu.tr) ilan edilecektir” denildi.

Açıklamada, birinci listede yer alıp kayıt yapmayan adaylar yerine ikinci listede yeni adayların önerilebileceği bildirildi. İkinci listede yer alabilmek için ek başvuru süresi 6 Eylül’de sona ereceği de ifade edildi.

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