  • BIST 103.641
  • Altın 192,909
  • Dolar 4,6435
  • Euro 5,4711
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

DAÜ MİKA Kariyer Gelişim Programı devam ediyor

»
“Kariyer Gelişim Programı”, 18 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 12:30’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda düzenlenen konferansla başladı.
DAÜ MİKA Kariyer Gelişim Programı devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından düzenlenen ve DAÜ’lü öğrencilerin kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan “Kariyer Gelişim Programı”, 18 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 12:30’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda düzenlenen konferansla başladı. Söz konusu konferansa, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden’in yanı sıra, çok sayıda öğrenci katıldı. 

“Kariyer Planlaması Çok Önemli”
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, küreselleşen dünya ile iş hayatının da değiştiğini, dolayısıyla kariyer planlamalarında da ciddi değişiklikler olduğunu kaydetti. Eskiden iş hayatında yükselmek için insanların hayatları boyunca tek bir işe emek verdiğini, ancak şimdi bu durumun farklılaştığını belirten Prof. Dr. Tanova, “Günümüzde artık insanlar kariyerlerinde yükselmek için iş yerlerini değiştirmek zorunda. Çünkü orta düzey yöneticilik seviyesinin üzerine çıkmak pek mümkün değil. İnsanlar artık kariyer planlamalarını farklı şirketlerde farklı pozisyonlara geçerek, ya da birer girişimci olup kendi şirketlerini kurarak gerçekleştiriyor” diye konuştu. Öğrencilere kariyer planlamalarını üniversiteden mezun olmadan önce gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Tanova, başta DAÜ MİKA olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İş Görüşmeleri Masaya Yatırıldı
Konferansta “İş ve Eğitim Alanlarında Mülakat Teknikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Turan Değirmencioğlu, iş görüşmelerinden önce ve sonra neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. 

Etkinlikler Seminerlerle Devam Ediyor
DAÜ MİKA tarafından organize edilen ve 25 Mayıs 2018 tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek “Kariyer Gelişim Programı”nın ikinci gününde, DAÜ mezunu ve Creditwest Bankası İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, “Kariyer ve Mülakat Tüyoları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. “Kariyer Gelişim Programı”, 22 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen üç ayrı seminerle devam etti. Söz konusu seminerlerde, Kaner Şirketler Grubu Satınalma ve İç Denetim Yöneticisi Meliha Kaymak tarafından “Çalışma Hayatınızda Proje Yöneticiliğinin Önemi” ve DAÜ Uzman Psikologları Hatice Tüfekçioğlu ile Fatoş Özeylem Özen tarafından “Gelişen, Değişen Gençlerle Gelecek: Sürdürülebilir İyilik Hali” başlıklı konular, öğrencilerle paylaşıldı. Oldukça geniş katılımlı seminerlerle, DAÜ öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı olmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:27
  • DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu başladı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:26
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine Sözlü Sunum ve Bildirileri ile Damga Vurdu…21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:25
  • YDÜ Öğretim Üyeleri ile Öğrenciler Ukrayna’da Sergi Açtı21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:25
  • LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:24
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi İstanbul Medipol Üniversitesi MEDUPSA Kariyer Günleri’ne Katıldı…21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:23
  • İzcilik Liderlik Temel Eğitim ve Kümebaşı Eğitim Kursu Sertifika Töreni düzenlendi21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:34
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:04
  • “İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:10
  • BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Rolü YDÜ’de Tartışıldı20 Mayıs 2018 Pazar 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti