DAÜ MİKA Kariyer Gelişim Programı devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından düzenlenen ve DAÜ’lü öğrencilerin kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan “Kariyer Gelişim Programı”, 18 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 12:30’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda düzenlenen konferansla başladı. Söz konusu konferansa, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden’in yanı sıra, çok sayıda öğrenci katıldı.

“Kariyer Planlaması Çok Önemli”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, küreselleşen dünya ile iş hayatının da değiştiğini, dolayısıyla kariyer planlamalarında da ciddi değişiklikler olduğunu kaydetti. Eskiden iş hayatında yükselmek için insanların hayatları boyunca tek bir işe emek verdiğini, ancak şimdi bu durumun farklılaştığını belirten Prof. Dr. Tanova, “Günümüzde artık insanlar kariyerlerinde yükselmek için iş yerlerini değiştirmek zorunda. Çünkü orta düzey yöneticilik seviyesinin üzerine çıkmak pek mümkün değil. İnsanlar artık kariyer planlamalarını farklı şirketlerde farklı pozisyonlara geçerek, ya da birer girişimci olup kendi şirketlerini kurarak gerçekleştiriyor” diye konuştu. Öğrencilere kariyer planlamalarını üniversiteden mezun olmadan önce gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Tanova, başta DAÜ MİKA olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İş Görüşmeleri Masaya Yatırıldı

Konferansta “İş ve Eğitim Alanlarında Mülakat Teknikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Turan Değirmencioğlu, iş görüşmelerinden önce ve sonra neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Etkinlikler Seminerlerle Devam Ediyor

DAÜ MİKA tarafından organize edilen ve 25 Mayıs 2018 tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek “Kariyer Gelişim Programı”nın ikinci gününde, DAÜ mezunu ve Creditwest Bankası İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, “Kariyer ve Mülakat Tüyoları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. “Kariyer Gelişim Programı”, 22 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen üç ayrı seminerle devam etti. Söz konusu seminerlerde, Kaner Şirketler Grubu Satınalma ve İç Denetim Yöneticisi Meliha Kaymak tarafından “Çalışma Hayatınızda Proje Yöneticiliğinin Önemi” ve DAÜ Uzman Psikologları Hatice Tüfekçioğlu ile Fatoş Özeylem Özen tarafından “Gelişen, Değişen Gençlerle Gelecek: Sürdürülebilir İyilik Hali” başlıklı konular, öğrencilerle paylaşıldı. Oldukça geniş katılımlı seminerlerle, DAÜ öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı olmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek amaçlanıyor.