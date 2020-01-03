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DAÜ-Sen: ”Daü Rektörü meşruluğunu kaybetmiştir”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın meşruluğunu kaybettiğini ileri sürdü.
DAÜ-Sen: ”Daü Rektörü meşruluğunu kaybetmiştir”

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın  Vakıf Yöneticiler Kurulu ile akademik personel temsilcisi DAÜ-SEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini 3 yıl sabote ettiği iddia edildi.

Açıklamada, mayıs ayında  Osam'la başlayan TİS görüşmelerinin yine Osam'ın görüşme masasından kaçmasıyla sona erdiği, son dönemde ise Rektör’ün  sözleşmeye karşı “açık yalana ve hatta tehdide başvurduğu” ileri sürüldü.

Rektör’ün  her kesimi sözleşmeye karşı kışkırttığı  iddia edilen açıklamada , Rektör Osam’ın  Üniversite Yönetim Kurulu’nu toplamak yerine, sendika  olmadan dekan ve müdürleri toplayarak “Bu sözleşme üniversiteyi batıracak yalanını” kullandığı savunuldu.

Açıklamada, Osam’ın ‘bu sözleşme imzalanırsa istifa ederim’ açıklamasında bulunduğu ifade edilerek,  Osam’a “ Sözleşme imzalandı. Bir kez ve bu kez olsun sözünüzde duracak mısınız?” sorusu yöneltildi.

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