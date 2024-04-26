DAÜ-SEN: Kalbimiz ve aklımız yine Adıyaman'da !!!

İşte açıklama;

Bugün Adıyaman'da İSİAS davasının ikinci duruşması gerçekleşiyor.

Üyelerimizin, meslektaşlarımız, arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin ve yurttaşlarımızın adalet mücadelesinin yanındayız.

Mücadelemiz tüm suçluların bulunup olası kastla yargılanmaları ve hataları sonucu öldürdükleri insanlarımız için hak ettikleri cezayı alana kadar devam edecektir.

Bariz bir şekilde yetersiz olan raporlar, manipülasyonlarla zanlıların serbest ve cezasız kalması toplumumuzun ve vicdanlı herhangi birinin kabul edeceği bir durum değildir. Daha fazla para için insan hayatına mal olan eylemi gerçekleştiren İSİAS sahipleri ile buna göz yuman ilgili kamu görevlileri olası kast ile yargılanmalıdır.

Bu toplumsal, asgari, insani ve vicdani bir taleptir. Türkiye adaletine güvenmek istiyoruz. Tüm dünya bu davayı takip etmektedir. Dünyadaki her bir Kıbrıslı bu davayı takip etmektedir. Bu davanın adaleti sağlayacak şekilde devam etmesi ve sonuçlanması Türkiye'nin itibarı için de hayatidir.

Kaybettiklerimiz için bir daha kapanmayacak yaralar alan kalbimiz, yaşanan trajedinin boyutlarını algılamakta zorlanan kalbimiz bugün yeniden Adıyaman'da... Unutmadık, unutmayacağız, adalet yerini bulana kadar arkadaşlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

DAÜ-SEN