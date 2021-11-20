DAÜ-SEN: "Vaka sayılarının rekor düzeyde olması sorumluluk almak istemeyenlerin eseridir"

DAÜ-SEN BASIN AÇIKLAMASI (20 Kasım 2021)

Pandemi döneminde Sendikamız ülkeyi yönetenleri ve kamuoyunu önlemler konusunda defalarca uyarmış, her seferinde öngörülerinde haklı çıkmıştır. En son Temmuz ayının ortasında hükümet edenleri uyarmıştık: Öğrencileri aşılayın, aksi halde nüfusun en mobil bu kısmı vaka sayısını artıracaktır. Bugünkü vaka sayıları yine haklı olduğumuzu gösteriyor. Gidişat kötüdür.

Sendikamızın tüm ülke için talep ettiklerini DAÜ'de büyük ölçüde, hep birlikte, uyguladık. Üniversite yönetimi, üyelerimiz, sendikamız, memur ve işçilerimiz ciddi önlemler alınmasını birlikte başarmış, dayanışma göstermiştir. DAÜ'de vakalar ülkeye ve diğer eğitim kurumlarına kıyasla çok ciddi şekilde azdır. Aşılanma oranı ise yüksektir.

Ülkemizdeki tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın bir şekilde yapılmalıdır. Aylardır bunun bir devlet politikası olması gerektiğini, aksi halde vakaların artacağını söylüyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler ve hekim meslek örgütleri bu konuda hiçbir adım atmamıştır. Bugünkü tablo öngörülebilir, önlenebilirdi. Olmadı. Vaka sayılarının rekor düzeyde olması sorumluluk almak istemeyenlerin eseridir.

Eğitimciler neredeyse 2 yıllık eğitim kayıplarını telafi etmekle uğraşmaktadır.

Bu süreç ilkokul öğretmeninden üniversite hocasına kadar herkesin çok yoğun çalışmasını gerektiriyor.

Kaybedecek bir saniyemiz bile yokken ülkenin sağlığından sorumlu olanlar hamaset ve mahalle politikasına gömüldü.

Vakalar günde 300'ü görmüşken sorumlu kişiler önlem almak ve aşılamayı teşvik etmek yerine turist gibi yorumlar yapmakta, aşılanma ve korunma tavsiyesinde bulunmaktadırlar. Sorumlu kişiler ve siyasetin laf değil iş üretmesi gerekiyor. Mesleki ve idari görevinizi yapın. Tablodan vatandaş değil siz sorumlusunuz.

Sendikamız gidişatı kaygıyla izlemektedir. İsteğimiz eğitimin yüz yüze devam etmesidir. Ancak öğrencilerimiz, memur ve işçi kardeşlerimiz, meslektaşlarımızın sağlığının tehlikeye girdiği noktada "Paydos" çağrısı yapmaya hazırız.

DAÜ-SEN