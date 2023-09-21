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DAÜ'de Senatörler'den Aykut Hocanı'na "YETER", yarın görevden alınması bekleniyor

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DAÜ'de Senatörler'den Aykut Hocanı'na "YETER", yarın görevden alınması bekleniyor
DAÜ'de Senatörler'den Aykut Hocanı'na "YETER", yarın görevden alınması bekleniyor

DAÜ'de Senatörler'den Aykut Hocanı'na "YETER", yarın görevden alınması bekleniyor

DAÜ'de senatörler (Dekanlar ve bölüm başkanları) Cuma günü olağanüstü toplantı talebi ile 40'a yakın imza topladı.

Gündem Rektörlük ve mali konular olacak.. Toplantının Cuma günü yapılması talep edildi.

Toplantı Rektör ile ilgili olduğu için toplantıya Rektör Aykut Hocanın katılamayacak.

Rektör Aykut Hocanın'ın toplantıyı 72 saat erteleme hakkı da bulunuyor.

 

DÜN NE OLDU?

Rektör tarafından toplantıya çağrılan Senatoda tüm bölüm başkanları ve dekanlar konuştu.  1 Kişi hariç konuşma yapanların tümünün Rektör Aykut Hocanın'a güven kalmadığını ve Üniversitenin önünün açılması için yeni bir eğilim yoklaması yapılması gerektiği üzerinde konuşmalar yaptı.

 

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NE OLMUŞTU?

Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’nün bugün mali sıkıntılar içerisinde boğuşacağını 4 yıl önce dile getirdiğini ve tedbir almasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini anımsattı. Çavuşoğlu, “DAÜ ne yazık ki mevduattaki parasını kenarından her ay boza boza bitirdi. Kıdem tazminatları ile ilgili fonu oluşturmayarak, oraya ayırması gereken parayı tüketti. Bütçede tahakkuk eden vergileri ödemek için ayrılan parayı tüketti. Artık tüketecek bir şeyi kalmayınca kral çıplak batıyoruz demeye başladılar. Benim için DAÜ’nün geldiği durum sürpriz bir durum değildir” dedi.

DAÜ’nün özerkliğine hiçbir zaman müdahale etmek istemediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “DAÜ’nün kurtarılması ile ilgili yapısal dönüşümün kendi içinden gelmesi gerekiyor. Gelir ve gider dengesi oransal olarak da bir noktaya ulaşmak için hedef konması lazım” diye konuştu. Hükümetin DAÜ için açılımının ne olacağına ilişkin soruya ise Bakan Çavuşoğlu üniversiteye 3 konuda destek verme kararı aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “1 milyar Türk Lirası vergi borcundan bahsediliyor. Bu borcun cezalarının silinmesi ve taksitlerinin çok uzun süreye yayılması. Taksitin yanında vergi ile ilgili destek verilmesi için kaynak ayrılması. İkinci karar ise sosyal sigortalardan emekli olma yaşına gelmiş hocaların tekrar DAÜ’de çalışabilmesi için önünün açılması. Bunun dışında daha bir katkı isteniyorsa hükümetin elini taşın altına koyacağını söylüyor. Oradaki hocaların bir fedakarlık sürecine girmesi gerekiyor. Gerçekçi bir performans artırımı ile gelir gider dengesinin hedeflenerek bir yola çıkılması halinde hükümetin her şekilde destek olacağını söyledik. Ama Başbakan şunun da altını çizdi. DAÜ hiçbir şekilde sahipsiz değildir. DAÜ batırılmayacaktır. Ama nasıl yürütüleceğini kendi içindeki demokratik yapısından gelmesini istiyoruz. Sayın Başbakan bununla ilgili de çok kısa bir zaman verdi” dedi.

 

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