DAÜ’ye kayıt hakkı kazanan yeni öğrencilerin kayıtları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları devam ediyor.

Kayıtların 21 Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin gerekli işlemler için öncelikle DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kayıt dönemindeki yoğun çalışmalar nedeniyle velilere ve bölümlerine kayıt yaptıracak yeni öğrencilere, kayıt süreçlerini kayıtların son gününe bırakmadan bir an önce tamamlamaları önerisinde bulunuldu.

Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin resmi internet sayfası http://www.emu.edu.tr adresinden edinilebilir.

Ayrıca yapılan açıklamada KKTC uyruklu öğrencilerin IGCSE, GCE A/AS Level sınav sonuçları ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Üniversite başvuru kabullerinin de devam ettiği belirtildi.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne GCE A Level Kontenjan Başvuruları Devam Ediyor

Öte yandan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı için, İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvurular devam ediyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakultesi’ne yapılacak olan GCE A Level kontenjan başvurularının 29 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceği ve GCE A Level tıp kontenjanlarının sonuçlarının 31 Ağustos 2018’de açıklanacağı vurgulandı. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayacak öğrenciler 3. sınıf sonrasında eğtimlerine İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam edeceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden veya 630 1217 numaralı telefondan veya registrar@emu.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.