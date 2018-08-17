  • BIST 85.527
  • Altın 220,044
  • Dolar 5,8071
  • Euro 6,6133
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

DAÜ’ye kayıt hakkı kazanan yeni öğrencilerin kayıtları devam ediyor

»
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları devam ediyor.
DAÜ’ye kayıt hakkı kazanan yeni öğrencilerin kayıtları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları devam ediyor. 

Kayıtların 21 Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin gerekli işlemler için öncelikle DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kayıt dönemindeki yoğun çalışmalar nedeniyle velilere ve bölümlerine kayıt yaptıracak yeni öğrencilere, kayıt süreçlerini kayıtların son gününe bırakmadan bir an önce tamamlamaları önerisinde bulunuldu.

Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin resmi internet sayfası http://www.emu.edu.tr adresinden edinilebilir.

Ayrıca yapılan açıklamada KKTC uyruklu öğrencilerin IGCSE, GCE A/AS Level sınav sonuçları ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Üniversite başvuru kabullerinin de devam ettiği belirtildi.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne GCE A Level Kontenjan Başvuruları Devam Ediyor

Öte yandan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı için, İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvurular devam ediyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakultesi’ne yapılacak olan GCE A Level kontenjan başvurularının 29 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceği ve  GCE A Level tıp kontenjanlarının sonuçlarının 31 Ağustos 2018’de açıklanacağı vurgulandı. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayacak öğrenciler 3. sınıf sonrasında eğtimlerine İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam edeceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden veya  630 1217 numaralı telefondan veya  registrar@emu.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ, HÜR-İŞ ile işbirliği protokolu imzaladı15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
  • Yakın Doğu Kolleji'nden büyük başarı, ilk üç dereceyi aldılar12 Ağustos 2018 Pazar 17:38
  • YDÜ, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen VIII. Yıllık-Uluslararası Mimarlık Konferansında temsil edildi. 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:23
  • Gelecek Nesillere İlham Kaynağı Olacak İzler Bırakılacak07 Ağustos 2018 Salı 15:49
  • DAÜ, Sivil Havacılık Kabin hizmetleri ön lisans programı öğrencilerini bekliyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:57
  • Kalça protezleri sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyon oldukça önemli05 Ağustos 2018 Pazar 16:49
  • Doğu Akdeniz Bölgesel Atıklar Nedeniyle En Kirli Denizlerden Biri Olabilir05 Ağustos 2018 Pazar 16:46
  • LAÜ öğrencileri örnek projeler sergiliyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:41
  • Havuz Yerine Denizi Tercih Edin04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
  • KKTC'yi Bir Tek DAÜ Temsil Edecek03 Ağustos 2018 Cuma 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti