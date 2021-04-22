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Dedeoğlu: “Adadaki Türk Soydaşlarımız Yalnız Değildir”

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Dedeoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin dünyanın gözünün içine baka baka sergilediği vahşet ve soykırımı anlatmaya gerek olmadığını, Türklere yaşatılan soykırım ve vahşetin unutulmadığını kaydetti.
Dedeoğlu: “Adadaki Türk Soydaşlarımız Yalnız Değildir”

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler ve Aileleri  Derneği Genel Başkanı Kadir Dedeoğlu, “Tüm dünya bilsin ki, Kıbrıs adası üzerinde yazılacak olan kaderi anca biz belirleriz. Başlayacak olan Cenevre görüşmelerinde kalem ne Rum’un ne Yunan’ın ne İngiliz’in ne de Amerika’nın elindedir. Görüşmelerin adı ne olursa olsun ister Cenevre ister New York ister başka bir şey… Asıl bilinmesi gereken, artık adadaki Türk soydaşlarımızın yalnız olmadığıdır” dedi.

Dedeoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin dünyanın gözünün içine baka baka sergilediği vahşet ve soykırımı anlatmaya gerek olmadığını, Türklere yaşatılan soykırım ve vahşetin unutulmadığını kaydetti.

Vahşeti yaşatırken “Bekledim de gelmedin” şarkısını söyleyerek dalga geçip alay edildiğini de belirten Dedeoğlu, Barış Kuvvetlerinin Adada destan yazdığını, soykırımı, vahşeti bitirdiğini, başta Kıbrıs Türk toplumu ve genelde Adaya barışı ve huzuru getirdiğini ifade etti.

Dedeoğlu şöyle devam etti:

“Her çekilen eziyet ve cefanın bir ödülü vardır. Bizler Türk soydaşlarımıza armağan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş ile birlikte kurduk. Bu devlete kanımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. 

Buradan Rum-Yunan ikilisine sesleniyorum geri dönemdik buradayız bilesiniz. Çocuklarımıza ve torunlarımızla birlikte Türk Barış Kuvvetleri Derneği camiasında en az adada 10 bin kişilik bir aileyiz gerisini siz düşünün. 

Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da seslenmek istiyorum. Cenevre görüşmelerinde fiziki olarak yanında olamasak da bilmeni isterim ki kesinlikle yalnız değilsin. Türk Barış Kuvvetleri Gaziler ve Aileleri seninle beraberdir. Sayın Cumhurbaşkanım hep birlikte kurduğumuz KKTC Devletini en iyi şekilde temsil edeceğinizden ve koruyup kollayacağınızdan eminiz. Sizinle gurur duyuyor ve Cenevre’de vereceğiniz mücadeleden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.”

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