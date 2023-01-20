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Değirmenlik ligden ihraç edildi

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Değirmenlik ligden ihraç edildi
Değirmenlik ligden ihraç edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün 2022-2023 Futbol Sezonu tescilinin iptal edilmesine ve lig dışı bırakılmasına karar verdi.

Alınan karar şöyle;

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün, KTFF aleyhine KKTC Yüksek İdare Mahkemesi’ne YİM 4/2023 numaralı davanın dosyalandığı resmi yazışmalar neticesinde tespit edilmiştir.

Sair düzenlemeler yanında özellikle KTFF Tüzüğü Md.15 Üyelerin yükümlülüklerini Md. 59 Hukuk Kurullarının yetki alanlarını ve md 58 Tahkim Kurulunun Görev ve Yetkilerini düzenlemektedir.

Bu kapsamda KTFF Üyeleri sair şeyler yanında FIFA, UEFA ve KTFF’nin tüzük, talimat, düzenleme ve kararlarına tam olarak uymalı ve kendi tüzük veya diğer düzenlemelerinde yer alacak bir hüküm aracılığıyla kendi üyelerinin de bunlara her zaman uymasını sağlamalı, FIFA, UEFA ve KTFF’nin tüzüğü, talimatları, yönetmelikleri ve kuralları ile alakalı herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kendisi veya kendine bağlı üyelerin, adli yargıya başvurmak yerine KTFF Tahkim Kuruluna başvuracağını garantileyen yasal düzeneğe sahip olmalı ve KTFF Tüzük ve diğer talimatlardan kaynaklanan tüm yükümlülüklere tam olarak uymalıdırlar.

Yine Md. 59 Hukuk Kurullarının Yetki alanı ile ilgili düzenlemekte kapsamında da KTFF, üyeleri, kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri, sağlık personelleri ve diğer resmi görevliler, futbol ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık hakkında hukuk kurullarının dışında başka hiçbir yargısal makama başvuramamaktadırlar.

Yine Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan imzalı, Kulüp Asbaşkanı ve Kulüp Federasyon Temsilcisi imzalı ve 13/09/2022 tarihinde KKTC 144. Noter/Tasdik memuru Hüseyin Şişman tarafından onaylı olan ve KTFF’ye verilen 2022/2023 Kulüp Temsilci Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesinde de sair şeyler yanında KTFF’nin Tüzük, Talimat, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacaklarını; KTFF tescil Talimatındaki tüm yükümlülüklerini bir tamam eksiksiz yerine getireceklerini, KTFF’nin yargı kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacaklarını ve bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacakları kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. İlgili taahhütname ve imza sirküleri beyannamesi aynen şöyledir;

“KULÜP TESCİL TAAHHÜTNAMESİ ve İMZA SİRKÜLERİ BEYANNAMESİ

Kulüp statüsünde KTFF nezdinde tescil edildiğimiz sürece;

KTFF’nin Tüzük, Talimat, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı;

KTFF tescil Talimatındaki tüm yükümlülüklerimizi bir tamam eksiksiz yerine getireceğimizi,

KTFF tarafından düzenlenecek kriterler ile lig statülerini kabul ettiğimizi, Amatör Kulüp olduğumuzu kabul ettiğimizi,

KTFF’nin yargı kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımı ve bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacağımı,

1) Kulübümüz ile ilgili her türlü transfer işlemlerinde Bonservis ve Muvafakatnamelere imza atmaya yetkili olanların Adı-Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibi olduğunu; Yine KTFF nezdinde Kulübümüz ile ilgili her türlü işlemlere imza atmaya yetkili olanların Adı-Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibi olduğuna, yukarıdaki taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2) Aşağıdaki imza yetkilileri dışında herhangi birinin işlem yapması halinde taahhütlerimize aykırı hareket edeceğimizi kabul ettiğimizi; Yine taahhütlerimize aykırı hareket ettiğim takdirde tescilimin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

Yukarıda da görüldüğü gibi ilgili kulübün Başkanı, Asbaşkanı ve federasyon temsilcisinin kabul, beyan ve taahhüt ettikleri KTFF’nin Tüzük, Talimat, diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacakları ve/veya KTFF’nin yargı kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacakları ve bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz, tashihi kararı, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacaklarına dair taahhütleri olmasına rağmen KTFF’yi dava etmek suretiyle talimatlara ve/veya taahhütlerine aykırı davranmışlar ve/veya uymamışlardır.

Dolayısıyla, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nü KTFF talimatlarına ve Kulüp Tescil Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesi kapsamındaki taahhütlerine uymaması nedeniyle 2022-2023 Futbol Sezonu tescilinin iptal edilmesine ve lig dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 

 

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