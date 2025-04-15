Değirmenlik’in üyeliğinin askıya alınma kararı iptal edildi

Yönetim Kurulu, Değirmenlik’in üyeliğinin askıya alınması kararının iptal edildiğini duyurdu. Bir süre önce puanları silinen, ardından şike soruşturması çerçevesinde bir alt lige düşürülen Değirmenlik’in askıya alınan üyeliği bu kararla yeniden aktif hale getirildi.

Seçimli Genel Kurul 14 Haziran’da

KTFF Yönetim Kurulu ayrıca Olağan Seçimli Genel Kurul’un 14 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Açıklamada genel kurulun saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacağı belirtildi.

Ligler için tescil kararı

Yönetim Kurulu, AKSA liglerinde 16 ile 25. hafta maçlarının tescil edildiğini, ayrıca BTM 1. Lig’de oynanan maçların tescil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca U16 Ligi, Kadınlar Kıbrıs Kupası maçlar ve Puma Kadınlar Ligi’nde 9 haftalık maçların da tescil edildiği belirtildi.

Kararlar şu şekilde:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 15.04.2025 tarihinde Hasan Sertoğlu başkanlığında aşağıdaki kararları almıştır.

1) 19.02.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu tarafından Değirmenlik Spor Kulübü’nün KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Madde 16(1) kapsamında üyeliğinin askıya alınmasına yönelik kararın iptal edilmesine,

2) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesine,

3) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu, AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 16. Hafta, 17. Hafta, 18. Hafta, 19. Hafta, 20. Hafta, 21. Hafta, 22. Hafta, 23. Hafta, 24. Hafta ve 25. Hafta müsabakalarının tescil edilmesine,

4) Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup, Beyaz Grup, Play-Off Yarı Final, Play-Off Final, Eleme Turu 1. Maç ve Eleme Turu 2. Maç’ta oynanan tüm müsabakaların tescil edilmesine,

5) Asbuzu U16 Ligi’nde oynanan grup müsabakaları ile Çeyrek Final, Yarı Final 1. Maç, Yarı Final 2. Maç ve Final müsabakalarının tescil edilmesine,

6) Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda oynanan 1. Tur, Çeyrek Final, Yarı Final 1. Maç, Yarı Final 2. Maç ve Final müsabakalarının tescil edilmesine,

7) Puma Kadınlar Ligi’nde oynanan 1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta, 4. Hafta, 5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta, 8. Hafta ve 9. Hafta müsabakalarının tescil edilmesine karar verilmiştir.