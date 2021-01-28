Değirmenlikte pozitif vaka sayısı 19!

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, bölgedeki Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, bölgedeki Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Karavezirler, bölgede 2 vatandaşın pozitif olduğunu ifade ederken, 7 belediye personelinin, 6 kişinin ise belediye çalışanlarının eşlerinin ve çocuklarının pozitif olduğunu belirtti.

Belediye sınırları içerisindeki 21 muhtarlıkta da 4 pozitif vaka olduğunu dile getiren Karavezirler, Değirmenlik bölgesinde toplamda, 19 pozitif vaka olduğunu açıkladı.

Belediye Başkanı Karavezirler, 6 kez test yapılarak bu vakaların belirlendiğini, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını belirterek, yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Kapanmanın daha önce yapılması durumunda, bu kadar vaka çıkmayacağına işaret eden Ali Karavezirler, “Karantinada ve evde olan çalışanlarımız var. Şu anda, 60 çalışanla bölgeye hizmete vermekteyiz” dedi.